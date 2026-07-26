Этот процесс уже необратим - миллионы людей рискуют остаться бездомными
Изменение климата - это уже не сценарий далекого будущего, а "спящая угроза", которая постепенно, но необратимо меняет нашу планету.
К такому выводу пришли ученые в новом исследовании. Они предупреждают: даже если все страны выполнят свои обязательства и резко сократят выбросы парниковых газов, повышение уровня мирового океана уже стало неизбежным. В течение ближайших столетий под угрозой затопления могут оказаться дома около 1,7 млн человек, сообщает Daily Mail.
Используя сложные компьютерные модели, специалисты Метеорологической службы Великобритании и Бристольского университета оценили будущие риски прибрежных наводнений.
Расчеты показывают, что уже к концу XXI века опасность затоплений затронет как минимум на 500 тыс. человек больше, чем сегодня.
Самое тревожное, по словам исследователей, заключается в том, что этот процесс, вероятно, уже нельзя остановить. Даже при значительном сокращении выбросов углекислого газа уровень моря продолжит расти.
По прогнозам ученых, к 2200 году прибрежные наводнения будут угрожать примерно 1,4 млн человек, а к 2300 году число людей, чьи дома окажутся в зоне риска, увеличится до 1,7 млн.
"Спящая угроза" мирового океана
Как объяснил ведущий автор исследования, профессор Бристольского университета Мэтт Палмер, океаны и ледяные щиты Земли реагируют на глобальное потепление очень медленно. Именно поэтому повышение уровня моря можно назвать "спящей угрозой": человечество пока не ощущает всех последствий процесса, который уже стал необратимым.
Около трети роста уровня моря связано с тепловым расширением воды - при нагревании она занимает больший объем. Остальные примерно 70% приходятся на ускоренное таяние ледников и ледяных щитов.
Авторы исследования подчеркивают, что в будущем это значительно увеличит риск наводнений даже в тех прибрежных районах, которые до сих пор считались безопасными.