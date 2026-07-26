Этот процесс уже необратим - миллионы людей рискуют остаться бездомными

К такому выводу пришли ученые в новом исследовании. Они предупреждают: даже если все страны выполнят свои обязательства и резко сократят выбросы парниковых газов, повышение уровня мирового океана уже стало неизбежным. В течение ближайших столетий под угрозой затопления могут оказаться дома около 1,7 млн человек, сообщает Daily Mail.