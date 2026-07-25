Жителей Риги призвали к осторожности: в Пардаугаве замечена медведица с медвежатами
Рижская дума предупреждает о предположительно замеченной в субботу в окрестностях Иманты медведице с медвежатами.
Муниципалитет получил информацию о том, что в окрестностях Иманты была замечена медведица с детенышами, сообщил координатор проектов отдела внешней коммуникации Рижской думы Мартиньш Вилемсонс. В настоящее время ответственные службы обследуют территорию, чтобы проверить достоверность этой информации.
Поскольку появление диких животных в городской среде может представлять опасность как для людей, так и для самих животных, жителей призывают соблюдать осторожность и не приближаться к медведям. Особенно опасно пытаться фотографировать животных или приманивать их. Защищая детенышей, медведица может проявить агрессию, подчеркнули в думе.
"В Ригу время от времени заходят дикие животные. В таких ситуациях самое важное - сохранять спокойствие, не приближаться к ним и немедленно сообщать об этом ответственным службам. Мы призываем всех вести себя ответственно, чтобы защитить и себя, и животных", - заявил вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс.
В случае встречи с медведем самоуправление рекомендует не приближаться к нему, не пытаться фотографировать или снимать его с близкого расстояния, не кормить и не отпугивать. Если зверь находится поблизости, следует сохранять спокойствие и медленно отступить, но не бежать. Нельзя позволять детям подходить к животному, а собак необходимо держать на поводке, поскольку свободно бегающая собака может спровоцировать медведя. Если встреча произошла во время поездки на автомобиле, следует оставаться в машине и дать зверю беспрепятственно уйти. По возможности следует предупредить других людей, находящихся поблизости. Кроме того, не стоит оставлять в легкодоступных местах пищевые отходы и открытые мусорные контейнеры, которые могут привлечь медведей и других диких животных.
Жителей, заметивших в городе медведя или другое крупное дикое животное, просят немедленно сообщить об этом в Государственную полицию по телефону 110. Если животное представляет непосредственную угрозу людям, следует звонить по единому номеру экстренной помощи 112.
Самоуправление также призывает не распространять непроверенную информацию в социальных сетях и не мешать работе служб на месте происшествия. Рижская дума продолжает следить за ситуацией и взаимодействует с ответственными службами, чтобы обеспечить общественную безопасность и при необходимости принять дополнительные меры.