Жителей Риги призвали к осторожности: в Пардаугаве замечена медведица с медвежатами

В случае встречи с медведем самоуправление рекомендует не приближаться к нему, не пытаться фотографировать или снимать его с близкого расстояния, не кормить и не отпугивать. Если зверь находится поблизости, следует сохранять спокойствие и медленно отступить, но не бежать. Нельзя позволять детям подходить к животному, а собак необходимо держать на поводке, поскольку свободно бегающая собака может спровоцировать медведя. Если встреча произошла во время поездки на автомобиле, следует оставаться в машине и дать зверю беспрепятственно уйти. По возможности следует предупредить других людей, находящихся поблизости. Кроме того, не стоит оставлять в легкодоступных местах пищевые отходы и открытые мусорные контейнеры, которые могут привлечь медведей и других диких животных.