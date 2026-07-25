В Латвии планируются изменения в получении социальной помощи. Кого это коснется?

Доходом не будет считаться и поддержка другого лица для покрытия расходов на жилье, если домохозяйство не получает пособие на жилье или оно не покрывает расходы в полном объеме. При этом выплаты основной суммы и процентов по кредиту за единственное жилье, а также уплаченные алименты на ребенка будут суммами, на которые уменьшаются доходы домохозяйства.