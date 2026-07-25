В Латвии планируются изменения в получении социальной помощи. Кого это коснется?
Министерство благосостояния (LM) разработало проект правил для оценки материального положения домохозяйств. Он предусматривает изменение сроков, на которые присваивается статус малоимущего или малообеспеченного домохозяйства, а также совершенствование порядка расчета и перерасчета пособия на жилье.
Сроки предоставления статуса и пособий
Пособие гарантированного минимального дохода (GMI) и статус малоимущего или малообеспеченного домохозяйства на три месяца планируется предоставлять домохозяйствам, в которых есть хотя бы одно лицо трудоспособного возраста.
Трехмесячный срок планируется применять и в случае, если лицо достигло пенсионного возраста или ему установлена инвалидность, но пенсия по возрасту, пенсия по инвалидности или государственное пособие социального обеспечения еще не выплачиваются полные три месяца. Такой же срок предусмотрен для получателей пенсии по возрасту из других стран.
В LM поясняют, что доходы этих лиц изначально могут быть изменчивыми. Сейчас домохозяйствам без трудоспособных лиц статус и пособия назначают на шесть месяцев даже в том случае, если выплата пенсии только началась, из-за чего социальная помощь может перекрываться с пенсионными выплатами.
В свою очередь, на шесть месяцев пособие GMI и статус планируется предоставлять домохозяйствам, состоящим только из получателей государственной пенсии по возрасту, пенсии по инвалидности или государственного пособия социального обеспечения, которые получают соответствующие выплаты дольше трех месяцев. Это распространится и на домохозяйства, где вместе с этими людьми живут дети.
В отдельных случаях пособие и статус можно будет назначить на один месяц, если доходы домохозяйства не превышают установленные пороги, но оно не соответствует другим условиям получения социальной помощи. В течение этого времени домохозяйству нужно будет сотрудничать с социальной службой для устранения несоответствия.
Материальное положение планируется оценивать за последние три полных календарных месяца, а срок действия декларации о средствах к существованию будет соответствовать периоду, на который назначается статус и основные пособия социальной помощи.
Изменения в учете доходов и имущества
Планируется расширить круг платежей, которые не считаются доходами домохозяйства. В него включат социальную стипендию Studētgods, стипендию безработного за участие в мероприятии Государственного агентства занятости Darba izmēģinājums и страховое возмещение.
Доходом не будет считаться и поддержка другого лица для покрытия расходов на жилье, если домохозяйство не получает пособие на жилье или оно не покрывает расходы в полном объеме. При этом выплаты основной суммы и процентов по кредиту за единственное жилье, а также уплаченные алименты на ребенка будут суммами, на которые уменьшаются доходы домохозяйства.
Изменения планируются и в оценке имущества. Предусмотрен отказ от требования проверять, используется ли принадлежащий домохозяйству садовый домик только в летний период, так как сезонность использования сложно проверить, и такая проверка создает административную нагрузку для социальных служб.
Для лица, получающего услугу группового дома (квартиры), на получение социальной помощи не повлияет одно принадлежащее ему недвижимое имущество, в котором оно проживало ранее и куда сможет вернуться после завершения услуги.
При оценке имущества планируется учитывать и недвижимость, находящуюся в законном владении, которую лицо фактически использует и которой может распоряжаться, хотя права собственности не закреплены в Земельной книге.
Порядок выплаты пособия на жилье
Пособие на жилье планируется назначать на период действия декларации о средствах к существованию, но выплачивать только за те месяцы, в которых домохозяйство не способно покрыть расходы на жилье (например, в отопительный сезон).
Предусмотрено, что пособие не может превышать фактическую сумму расходов на жилье, включенную в расчет. Если после принятия решения расходы увеличатся, социальная служба на основании заявления и оправдательных документов сможет пересчитать пособие за предыдущие три месяца.
Повторный расчет можно будет запросить и в том случае, если пособие на жилье изначально не было назначено, но расходы на жилье позже выросли. Если материальное положение домохозяйства не изменилось, оценивать его повторно не потребуется.
Основные пособия социальной помощи планируется выплачивать один раз в месяц.
Исключением станет пособие на жилье при индивидуальном отоплении: его можно будет рассчитывать раз в год и выплачивать одной или несколькими частями, в том числе авансом. После использования аванса необходимо будет предоставить документы, подтверждающие расходы.
Пособие на жилье в первую очередь планируется перечислять домоуправу, поставщику услуг или продавцу топлива. Если это невозможно, пособие перечислят заявителю или выплатят наличными деньгами.
Список расходов, включаемых в расчет пособия, планируется дополнить затратами на счетчики теплоэнергии, доставку счетов и мероприятия по энергоэффективности индивидуальных жилых домов. В расчет нельзя будет включать долги и связанные с ними платежи.
Условия отказа и сроки вступления в силу
Социальную помощь и статус планируется не предоставлять, если в заявлении указаны неполные или недостоверные сведения, члены домохозяйства не выполняют установленные обязанности по соучастию или препятствуют обследованию места жительства. В поддержке могут отказать и в том случае, если лицо не зарегистрировалось в Государственном агентстве занятости и не выполняет обязанности безработного.
В LM подчеркивают, что обязанности по соучастию должны определяться после оценки индивидуальной ситуации с учетом возможностей лица и соразмерности — особенно если оно ухаживает за ребенком, находится в пенсионном возрасте или имеет инвалидность.
Проект правил передан на общественное обсуждение до 6 августа, после чего решение по нему должно принять правительство. Планируется, что новое регулирование вступит в силу 1 июля 2027 года.
По оценке LM, проект правил не изменит размеры социальной помощи и не создаст дополнительных расходов для государственного или муниципальных бюджетов.