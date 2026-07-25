Важному мосту через Даугаву нужен серьезный ремонт, но денег нет
Мосту в Екабпилсе через Даугаву срочно требуется ремонт стоимостью около 1,6 миллиона евро, однако из-за нехватки финансирования работы могут начаться не ранее 2028 года. Специалисты предупреждают, что при невыполнении необходимых работ в будущем могут быть введены ограничения по массе транспортных средств.
Еекабпилсскому мосту через Даугаву необходима масштабная реконструкция, однако у самоуправления сейчас нет финансирования для выполнения работ. Их стоимость может составить примерно 1,6 миллиона евро. Основные проблемы моста связаны с гидроизоляцией проезжей части и деформационными швами. Из‑за повреждений вода попадает на несущие конструкции моста, что ускоряет износ железобетонных элементов.
«Проблема в гидроизоляции мостового полотна, в результате чего быстрее изнашиваются существующие опорные элементы моста — эти железобетонные пролёты», — информирует заместитель председателя думы екабпилсского края по вопросам развития Карлис Старс. «Если мы за это берёмся, нам нужно привести в порядок гидроизоляцию, а это означает, что нам надо заменить асфальтобетонное покрытие и технически изменить решение по швам».
В ходе обновления планируется не только заменить покрытие и деформационные швы, но и перекрасить металлические конструкции, восстановить их защитное покрытие и улучшить зоны пешеходных тротуаров. Строительный проект разработан, однако объёмы работ ещё уточняются и готовится контрольная смета. Изначально самоуправление хотело начать ремонт моста раньше, но работы необходимо согласовать с проходящей сейчас реконструкцией транзитных улиц Екабпилса.
Строительные работы на транзитных улицах продлятся более одного сезона. В самоуправлении отмечают, что сначала следует завершить этот проект, поэтому обновление моста может начаться не ранее 2028 года. Чтобы реализовать работы, самоуправление планирует обратиться в Министерство сообщения и искать государственное или финансирование Европейского союза. Без внешней поддержки покрыть почти двухмиллионный ремонт из бюджета самоуправления было бы сложно. Тем временем долгосрочным решением стало бы строительство второго моста. Для этой задумки разработан строительный проект, однако и для нового моста главным вызовом остаётся привлечение финансирования. Рассматривалась также возможность расширения существующего моста, однако стоимость такого проекта может достигнуть примерно 20 миллионов евро.
«Его придётся немного переделать, потому что вантовые элементы не совсем соответствуют требованиям мобильности», — отмечает председатель дум Екабпилсского края Райвис Рагайнис.
Построенный в 1962 году мост — единственное постоянное место пересечения Даугавы на участке между Айзкраукле и Даугавпилсом. Специалисты сейчас оценивают мост как безопасный для эксплуатации, однако предупреждают: если повреждения не будут устранены, в будущем может потребоваться ввод ограничений по массе транспортных средств.