Важному мосту через Даугаву нужен серьезный ремонт, но денег нет

Строительные работы на транзитных улицах продлятся более одного сезона. В самоуправлении отмечают, что сначала следует завершить этот проект, поэтому обновление моста может начаться не ранее 2028 года. Чтобы реализовать работы, самоуправление планирует обратиться в Министерство сообщения и искать государственное или финансирование Европейского союза. Без внешней поддержки покрыть почти двухмиллионный ремонт из бюджета самоуправления было бы сложно. Тем временем долгосрочным решением стало бы строительство второго моста. Для этой задумки разработан строительный проект, однако и для нового моста главным вызовом остаётся привлечение финансирования. Рассматривалась также возможность расширения существующего моста, однако стоимость такого проекта может достигнуть примерно 20 миллионов евро.