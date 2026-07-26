Решено: в крупном латвийском городе вводят новую систему оплаты общественного транспорта
На последнем заседании думы государственного города Лиепая депутаты утвердили изменения в обязательных правилах самоуправления, предусматривающие с 31 июля 2026 года внедрение новой системы оплаты проезда в общественном транспорте.
Отныне привычный билет на одну поездку заменит временной билет за 1 евро, а вместо билета на 10 поездок будет доступен временной билет на 10 поездок за 9 евро.
Для пассажиров, которые ежедневно добираются до места назначения на одном автобусе или трамвае, принцип поездки не изменится — один билет предназначен для одной поездки. Но в случаях, когда для достижения пункта назначения потребуется воспользоваться более чем одним маршрутом, это можно будет сделать по одному и тому же временному (40 минут) билету, не оплачивая пересадку дополнительно.
Важно: указанные в временном билете 40 минут — это не ограничение общей продолжительности поездки. Это время, в течение которого при необходимости нужно зарегистрировать следующую поездку. После этого можно продолжать поездку до места назначения, даже если общее время в пути превысит 40 минут. Если поездка совершается на одном автобусе или трамвае, её продолжительность не ограничивается.
Одновременно совершенствуется и система абонементных билетов. Текущий уровень цен на абонементы сохраняется. Кроме того, для постоянных пользователей общественного транспорта будет доступен новый абонемент на 365 дней.
После введения в Лиепае новой системы ранее приобретённые билеты и e-карты не потеряют действительность и будут использоваться до окончания их срока действия. Новые билеты можно будет купить в прежних точках продажи и в мобильном приложении Liepājas pilsēta.
Кроме того, с 31 июля на городские маршруты выйдут 5 новых электрических автобусов малой вместимости. Они будут приспособлены для родителей с детскими колясками и людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
В салонах новых автобусов малой вместимости будут доступны порты для зарядки гаджетов с разъёмами USB‑C; позднее они появятся и в новых больших автобусах.
Внешние LED‑панели теперь будут показывать полное название маршрута и направление движения, а в салонах разместят новые экраны Full HD и горизонтальные дисплеи над средними дверями, чтобы удобно отслеживать следующую остановку.
Автобусы оснастят специальными индукционными петлями, которые помогут людям со слуховыми аппаратами чётко слышать объявления об остановках, подавляя фоновый шум. Дополнительные дисплеи у передних дверей помогут лучше различать номер маршрута людям с нарушениями зрения.