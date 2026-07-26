Решено: в крупном латвийском городе вводят новую систему оплаты общественного транспорта

Для пассажиров, которые ежедневно добираются до места назначения на одном автобусе или трамвае, принцип поездки не изменится — один билет предназначен для одной поездки. Но в случаях, когда для достижения пункта назначения потребуется воспользоваться более чем одним маршрутом, это можно будет сделать по одному и тому же временному (40 минут) билету, не оплачивая пересадку дополнительно.