"Кто предлагает разобрать?" Экономист оценил судьбу латвийской транзитной инфраструктуры

"Это было время, когда десятки миллионов тонн из России и Беларуси шли через Латвию", - пояснил Страутининьш. По его словам, значительный объем транзита сохранялся еще некоторое время после 2014 года, однако в последние годы ситуация кардинально изменилась. Сегодня латвийская железная дорога уже не является той коммерчески успешной системой, какой была раньше. "Теперь железная дорога у нас - это спокойный, сонный, медлительный государственный департамент, как и во многих других странах Европы", - отметил экономист.