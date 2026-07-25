"Мой сын борется за жизнь": обычный робот-пылесос может превратиться в бомбу
Обычный робот-пылесос едва не стал причиной трагедии в Австралии: после внезапного взрыва литиевой батареи 25-летний мужчина получил ожоги 75% тела и перенес несколько операций.
25-летний Лаки Перем из Австралии получил тяжелые ожоги после того, как робот-пылесос внезапно загорелся в его доме и вызвал взрыв. После происшествия, которое произошло 2 июля, молодой мужчина был доставлен в больницу. С того момента ему сделали несколько операций, а впереди его ждут новые медицинские процедуры.
Последствия взрыва оказались серьезными: огонь, начавшийся на кухне, распространился на гостиную - мебель полностью сгорела, полы были покрыты копотью, а по всему дому остались обломки.
Мать пострадавшего Фиона Перем рассказала подробности случившегося. "У него был роботизированный пылесос, и он не знал, что в его аккумуляторе произошла утечка. Когда он начал готовить еду, что-то загорелось и вызвало взрыв. Он находился прямо в эпицентре происшествия", - рассказала она.
Само устройство передали специалистам для дальнейшего расследования. Представители Службы пожарной безопасности и чрезвычайных ситуаций Западной Австралии предупредили, что литий-ионные аккумуляторы, которые широко используются в роботах-пылесосах, могут представлять серьезную опасность. "Когда литий-ионные аккумуляторы повреждаются, в них может начаться тепловой разгон - процесс, при котором одна или несколько ячеек батареи могут резко разрушиться, сопровождая это шипением и выделением токсичных, легко воспламеняющихся и взрывоопасных газов. Это также может привести к интенсивному, самоподдерживающемуся пожару", - пояснил представитель службы. Специалисты отмечают, что тепловой разгон литиевых батарей может развиваться очень быстро и приводить к появлению токсичного дыма, сильному возгоранию и даже взрыву компонентов аккумулятора.
После взрыва Лаки уже перенес три операции, включая очистку ран и пересадку кожи на пальцы, левый локоть и другие участки тела. Кроме того, мужчина временно потерял голос. В ближайшие месяцы ему предстоит пройти еще несколько хирургических вмешательств.
20 июля мать молодого человека опубликовала обновление о его состоянии на странице GoFundMe. "Еще одна хорошая новость о восстановлении Лаки. Пересаженная кожа хорошо заживает, а команда физиотерапевтов очень довольна его прогрессом, особенно движениями рук. Сегодня был еще один важный этап - ему удалили питательную трубку.
Его лицо и шея также хорошо восстанавливаются. Каждый шаг вперед - это большое достижение, и мы очень благодарны за невероятную помощь, которую он получает, а также за постоянную поддержку, ободрение и пожертвования каждого человека. Спасибо всем, кто продолжает быть рядом с Лаки и нашей семьей во время его восстановления", - написала она.
Эксперты напоминают: при использовании устройств с литий-ионными аккумуляторами важно следить за их состоянием, не использовать поврежденные батареи, не оставлять подозрительно нагревающиеся устройства без внимания и соблюдать рекомендации производителя.