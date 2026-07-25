"Мой сын борется за жизнь": обычный робот-пылесос может превратиться в бомбу

Само устройство передали специалистам для дальнейшего расследования. Представители Службы пожарной безопасности и чрезвычайных ситуаций Западной Австралии предупредили, что литий-ионные аккумуляторы, которые широко используются в роботах-пылесосах, могут представлять серьезную опасность. "Когда литий-ионные аккумуляторы повреждаются, в них может начаться тепловой разгон - процесс, при котором одна или несколько ячеек батареи могут резко разрушиться, сопровождая это шипением и выделением токсичных, легко воспламеняющихся и взрывоопасных газов. Это также может привести к интенсивному, самоподдерживающемуся пожару", - пояснил представитель службы. Специалисты отмечают, что тепловой разгон литиевых батарей может развиваться очень быстро и приводить к появлению токсичного дыма, сильному возгоранию и даже взрыву компонентов аккумулятора.