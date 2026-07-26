ЕС перерезает последние каналы, которые использует Россия для международных расчетов

В случае принятия «адские санкции» могут остановить все операции с долларом в России, включая наличные доллары. Центробанку будет сложнее приобретать и безналичные юани, так как значительная часть этих приобретений совершается все еще в долларах. Расчеты с российскими экспортерами и импортерами у зарубежных партнеров также существенно усложнятся. На рынке может возникнуть дефицит наличной валюты, так как приобретать ее легальным путем российским банкам станет практически невозможно.