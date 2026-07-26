ЕС перерезает последние каналы, которые использует Россия для международных расчетов
Евросоюз расширил финансовые санкции против России и включил в «черные списки» еще более 90 российских банков, отключив их от международной системы расчетов SWIFT.
Под санкционный пакет, крупнейший по числу финансовых институтов РФ за все время войны, попали в том числе Россельхозбанк — четвертый по объему активов госбанк РФ. Кроме того, в в списках — входящие в топ по размеру активов банк «Санкт-Петербург», МТС-банк, «Яндекс банк», Цифра-банк, а также кредитные организации крупнейших маркетплейсов — Озон банк и ВБ Банк.
32 банка получают полный запрет на операции с европейскими лицами и компаниями, что означает де-факто отключение от системы SWIFT. Новый пакет санкций нацелен на то, чтобы перерезать последние каналы, которые использует Россия для международных расчетов.
После серии санкций, под которыми оказались почти все крупные российские банки, Москва начала использовать сеть мелких кредитных организаций, сохранявших доступ к SWIFT, а кроме того — полагаться на расчеты в криптовалюте. Теперь ЕС хочет включить в санкционный список и эти кредитные организации, чтобы затруднить их работу с иностранными партнерами.
Однако, российские эксперты куда более опасным для финансовой системы России считают закон об «адских санкциях» США, который американский Сенат может рассмотреть уже на следующей неделе.
В случае принятия «адские санкции» могут остановить все операции с долларом в России, включая наличные доллары. Центробанку будет сложнее приобретать и безналичные юани, так как значительная часть этих приобретений совершается все еще в долларах. Расчеты с российскими экспортерами и импортерами у зарубежных партнеров также существенно усложнятся. На рынке может возникнуть дефицит наличной валюты, так как приобретать ее легальным путем российским банкам станет практически невозможно.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что законодатели США начинают рассматривать пакет небывало жестких санкций против РФ.