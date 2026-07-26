Хозяйка забралась на стол от страха: необычный вызов получили спасатели в Ропажском крае

"Отправляемся в Ропажский край! Заезжаем во двор. На этот раз ни дыма, ни огня. Хозяин обеспокоен, а хозяйка сидит на садовом столе на четвереньках. Испугана еще больше! Что случилось? Змея под деревянным полом веранды. Говорят, длиной в метр!