Хозяйка забралась на стол от страха: необычный вызов получили спасатели в Ропажском крае
Неожиданный "гость" под верандой испугал хозяев дома: спасателей из Кримулды вызвали в Ропажский край, где под деревянным полом поселилась змея длиной более метра.
В прошлую пятницу добровольные пожарные из Кримулды получили необычный вызов в Ропажский край. На этот раз им пришлось ехать не тушить пожар и не спасать людей из опасной ситуации, а помогать хозяевам дома избавиться от неожиданного обитателя - большой змеи.
После прибытия спасателей выяснилось, что под деревянным полом веранды поселилась змея длиной более одного метра. Историю необычного вызова Кримулдские спасатели рассказали на своей странице в Facebook.
"Отправляемся в Ропажский край! Заезжаем во двор. На этот раз ни дыма, ни огня. Хозяин обеспокоен, а хозяйка сидит на садовом столе на четвереньках. Испугана еще больше! Что случилось? Змея под деревянным полом веранды. Говорят, длиной в метр!
На самом деле она оказалась еще длиннее. Мы нашли ее, поместили в ведро, хозяин сможет отвезти "девочку" в лес. Хозяйка в безопасности, и это в этой истории самое главное! Все участники целы и здоровы", - написали спасатели.
В комментариях пользователи также призвали не паниковать. Как выяснилось, незваным гостем была не ядовитая гадюка, а безобидный уж, который не представляет опасности для людей.
Спасатели напоминают: при встрече со змеей не стоит пытаться самостоятельно поймать или прогнать ее. Лучше сохранять спокойствие, держаться на расстоянии и обратиться за помощью, если животное проникло в дом или представляет угрозу.