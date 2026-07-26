Почти половина пенсионеров в Латвии продолжает работать - и это не от скуки
Латвия стала одной из европейских стран, где пенсионеры чаще всего продолжают работать. Однако для большинства это не добровольный выбор ради активности, а необходимость из-за желания сохранить достойный уровень жизни.
По данным Eurostat о состоянии рынка труда в 2023 году, наибольшая доля людей, продолжающих работать после выхода на пенсию, была в странах Балтии - в Эстонии (54,9%), Латвии (44,2%) и Литве (43,7%), а наименьшая - в Румынии (1,7%), Греции (4,2%) и Испании (4,9%).
Для значительной части работающих пенсионеров в Латвии основной мотивацией для продолжения работы являются финансовые потребности. "В странах Балтии примерно 57-58% работающих пенсионеров называют финансы основной мотивацией. Однако есть важный нюанс: если в Латвии явно доминирует финансовая необходимость, то в Эстонии и Литве гораздо больше пенсионеров указывают на финансовые преимущества. Небольшие пенсии в Латвии просто не оставляют выбора для части общества - работа в старости становится вопросом выживания. Причины здесь как исторические (наследие советских лет), так и структурные (теневая экономика и демографическая ситуация)", - говорит руководитель по развитию бизнеса CVMarket.lv Кристапс Колосов.
С одной стороны, демографические тенденции и нехватка рабочей силы делают пожилых специалистов ценным активом для работодателей благодаря их высокой лояльности, надежности и опыту. С другой стороны, мотивация пенсионеров к продолжению работы напрямую зависит от проблем поддержания покупательной способности и коэффициента замещения пенсии, что вынуждает их искать дополнительные источники дохода, делая работу необходимым условием для поддержания уровня жизни и снижения рисков социальной изоляции, сообщает Diena.
Данные Eurostat в целом показывают, что жители северных стран работают больше в пенсионные годы, чем жители южных, но мотивация в каждой стране различна. По словам Колосова, следует учитывать и обратную сторону медали: страны, занимающие лидирующие позиции в статистике работающих пенсионеров, отличаются более гибкими пенсионными системами. Возможность совмещать работу и пенсию без существенных финансовых ограничений, безусловно, является сильным мотиватором.