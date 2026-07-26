Почти половина пенсионеров в Латвии продолжает работать - и это не от скуки

Для значительной части работающих пенсионеров в Латвии основной мотивацией для продолжения работы являются финансовые потребности. "В странах Балтии примерно 57-58% работающих пенсионеров называют финансы основной мотивацией. Однако есть важный нюанс: если в Латвии явно доминирует финансовая необходимость, то в Эстонии и Литве гораздо больше пенсионеров указывают на финансовые преимущества. Небольшие пенсии в Латвии просто не оставляют выбора для части общества - работа в старости становится вопросом выживания. Причины здесь как исторические (наследие советских лет), так и структурные (теневая экономика и демографическая ситуация)", - говорит руководитель по развитию бизнеса CVMarket.lv Кристапс Колосов.