После прохладной ночи Латвию ждет теплый воскресный день
После прохладной и спокойной ночи в Латвию вернется летнее тепло. В воскресенье воздух прогреется до +26 градусов, а в Риге осадков не ожидается.
Ночью небо будет облачным, местами прояснится, однако существенных осадков не ожидается. Ветер будет дуть с юга со слабой до умеренной скоростью. Температура воздуха понизится до +13…+17 градусов.
В Риге также ожидается преимущественно облачная ночь без осадков. Будет дуть слабый до умеренного южный ветер. Столбики термометров опустятся до +16…+17 градусов.
Днем в западной части страны небо затянут облака, тогда как на востоке облачность будет менее плотной, и часто будет выглядывать солнце. Во второй половине дня местами на морском побережье возможен дождь. Воздух прогреется до +23…+26 градусов, в Курземе будет примерно на градус прохладнее.
В Риге ожидается облачная погода с периодическими прояснениями, осадков не прогнозируется. Сохранится слабый до умеренного южный ветер, а температура воздуха повысится до +24…+26 градусов.