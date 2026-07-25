После прохладной ночи Латвию ждет теплый воскресный день

Днем в западной части страны небо затянут облака, тогда как на востоке облачность будет менее плотной, и часто будет выглядывать солнце. Во второй половине дня местами на морском побережье возможен дождь. Воздух прогреется до +23…+26 градусов, в Курземе будет примерно на градус прохладнее.