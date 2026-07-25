Стало известно, когда любимая гражданами РФ европейская страна введет для них визовый режим
Черногория намерена отказаться от безвизового режима для граждан России и Беларуси с 1 ноября 2026 года. Соответствующий проект изменений в правила въезда опубликован правительством страны.
Если документ будет утвержден, без виз россияне и белорусы смогут въезжать, следовать транзитом и находиться в Черногории не более 30 дней только до 31 октября. После этой даты для въезда потребуется виза.
Пока речь идет лишь о проекте постановления. Окончательное решение правительство Черногории еще не приняло, а дата его рассмотрения пока не объявлена. Новые правила вступят в силу только после утверждения документа и его официальной публикации.
Изменения связаны с курсом Черногории на вступление в Европейский союз. Одним из условий евроинтеграции является приведение визовой политики страны в соответствие с правилами ЕС. Ранее Еврокомиссия неоднократно указывала Подгорице на необходимость отказаться от безвизового режима с Россией и рядом других государств.
В настоящее время граждане России могут посещать Черногорию без визы и находиться в стране до 30 дней. Многие россияне, проживающие в стране длительное время, используют так называемый "виза ран" - выезжают в соседнее государство и затем вновь въезжают в Черногорию, получая право на очередной 30-дневный срок пребывания. После введения визового режима такая схема перестанет работать.