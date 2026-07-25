Стало известно, когда любимая гражданами РФ европейская страна введет для них визовый режим

В настоящее время граждане России могут посещать Черногорию без визы и находиться в стране до 30 дней. Многие россияне, проживающие в стране длительное время, используют так называемый "виза ран" - выезжают в соседнее государство и затем вновь въезжают в Черногорию, получая право на очередной 30-дневный срок пребывания. После введения визового режима такая схема перестанет работать.