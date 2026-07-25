Окаменелость тираннозавра продали за рекордную сумму. Кто купил уникальный скелет?

Гас считается одним из крупнейших и наиболее хорошо сохранившихся тираннозавров, найденных на сегодняшний день. Его возраст оценивается примерно в 67 миллионов лет. Скелет достигает около 11,6 метра в длину и почти 3,8 метра в высоту. Он состоит из 183 окаменевших костей, включая исключительно хорошо сохранившийся череп. По данным специалистов, сохранность экземпляра превышает 60%, что для T. rex является очень высоким показателем.