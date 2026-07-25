Окаменелость тираннозавра продали за рекордную сумму. Кто купил уникальный скелет?
На аукционе Sotheby's в Нью-Йорке установлен новый мировой рекорд. Скелет тираннозавра по прозвищу Гас ушел с молотка за 50,1 миллиона долларов, став самым дорогим ископаемым в истории.
Скелет Tyrannosaurus rex по прозвищу Гас (Gus) был продан на аукционе Sotheby's за рекордные 50,1 миллиона долларов. Эта сумма почти вдвое превысила предварительную оценку в 20-30 миллионов долларов и стала абсолютным рекордом для всех когда-либо проданных на торгах окаменелостей.
За право стать владельцем древнего хищника около десяти минут боролись семь участников торгов. Победитель делал ставки по телефону, однако его имя Sotheby's раскрывать не стало. Таким образом, кто именно приобрел один из самых ценных палеонтологических экспонатов в мире, пока неизвестно.
Гас считается одним из крупнейших и наиболее хорошо сохранившихся тираннозавров, найденных на сегодняшний день. Его возраст оценивается примерно в 67 миллионов лет. Скелет достигает около 11,6 метра в длину и почти 3,8 метра в высоту. Он состоит из 183 окаменевших костей, включая исключительно хорошо сохранившийся череп. По данным специалистов, сохранность экземпляра превышает 60%, что для T. rex является очень высоким показателем.
Останки были обнаружены в 2021 году на частном ранчо в американском штате Южная Дакота. Свое прозвище динозавр получил в честь владельца земли Гэри "Гаса" Ликинга, который умер еще до завершения раскопок. На извлечение, реставрацию и сборку скелета ушло около пяти лет.
Новая продажа побила предыдущий рекорд, установленный в 2024 году, когда скелет стегозавра Apex был продан почти за 45 миллионов долларов. До этого самым дорогим тираннозавром считался Stan, ушедший с молотка в 2020 году почти за 32 миллиона долларов.
Сделка вызвала неоднозначную реакцию среди ученых. Палеонтологи опасаются, что столь ценные находки все чаще оказываются в частных коллекциях, где доступ к ним может быть ограничен для исследователей и широкой публики. Научное сообщество уже призвало нового владельца передать Гаса в музей или хотя бы предоставить его для постоянной экспозиции и исследований.