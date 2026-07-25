Румыния снова подняла F-16: второй за два дня беспилотник сбит у границы с Украиной

В субботу Румыния уничтожила очередной беспилотный летательный аппарат, незаконно вторгшийся в воздушное пространство страны. Об этом сообщил министр обороны Румынии Раду Миручэ. По его словам, в 8:34 по местному времени истребитель F-16 румынских ВВС сбил беспилотник, который незаконно пересек государственную границу по воздуху. Дрон был уничтожен в районе дельты Дуная, недалеко от границы с Украиной.