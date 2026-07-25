Румыния снова подняла F-16: второй за два дня беспилотник сбит у границы с Украиной
Румыния второй день подряд применяет истребители F-16 для уничтожения беспилотников, нарушивших воздушное пространство страны.
В субботу Румыния уничтожила очередной беспилотный летательный аппарат, незаконно вторгшийся в воздушное пространство страны. Об этом сообщил министр обороны Румынии Раду Миручэ. По его словам, в 8:34 по местному времени истребитель F-16 румынских ВВС сбил беспилотник, который незаконно пересек государственную границу по воздуху. Дрон был уничтожен в районе дельты Дуная, недалеко от границы с Украиной.
Это уже второй подобный случай за два дня. Накануне, в пятницу, румынский истребитель F-16 сбил беспилотник, залетевший в воздушное пространство страны примерно в 116 километрах от Бухареста. Тогда это стало первым случаем с начала полномасштабного вторжения России в Украину, когда румынские военные уничтожили дрон в своем небе.
За время войны в Украине румынские власти десятки раз фиксировали попадание беспилотников в воздушное пространство страны, однако до последних событий ограничивались наблюдением и другими мерами реагирования, не прибегая к их уничтожению.
Опасность подобных инцидентов уже не раз становилась реальной. Так, в мае в восточном румынском городе Галац российский беспилотник врезался в многоквартирный жилой дом. В результате происшествия пострадали два человека.