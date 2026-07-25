"Спасибо вам, жители Латвии": обращение почетного консула в Славянске после удара РФ

"Я благодарен им за то, что мы не одни и нас не бросили. В Латвии живут хорошие люди, наши друзья, которые помнят о нас, сопереживают нам и остаются рядом. Спасибо за вашу сердечность и искренность, за все, что вы делаете для всей Украины и нашей Донецкой области. Я благодарю вас от всего сердца. Пусть Бог хранит вас и будет милостив также к нам. Спасибо вам, жители Латвии! Спасибо вам, дорогие друзья!" - заявил Павенко в коротком аудиообращении.