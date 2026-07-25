"Спасибо вам, жители Латвии": обращение почетного консула в Славянске после удара РФ
Почетный консул Латвии в украинском Славянске Александр Павенко после российского удара, разрушившего здание консульства, поблагодарил жителей Латвии за поддержку. По его словам, несмотря на трагедию и гибель людей, украинцы не теряют надежды и верят в победу.
В пятницу Россия нанесла удар авиабомбами по городу Славянску в Донецкой области. В результате атаки пострадало здание почетного консульства Латвии, также погибли люди.
"В Латвии живут хорошие люди, наши друзья, которые помнят о нас, сопереживают нам и остаются рядом", - заявил в эфире LTV почетный консул Латвии в Славянске Александр Павенко.
"Сегодня нас постигло большое несчастье - погибли пятеро наших сограждан. Люди скорбят по погибшим и переживают за раненых, однако не теряют надежды и веры в то, что мы выстоим и сохранимся. Мы делаем все, что можем. Приводим в порядок территорию, собираем документы и свои вещи. Мы также провели небольшое совещание, чтобы понять, что делать дальше", - рассказал Павенко.
"Мы скорбим, но не опускаем руки и не будем жить в депрессии. Мы верим, что победа будет за нами и Донецкая область будет свободной. Это не пафос, а серьезные слова. Мы чувствуем огромную поддержку со стороны наших друзей в Латвии. Очень многие звонили. Соболезнования выразили президент Латвии, его советник, министр иностранных дел Латвии и многие другие друзья. Помощь и поддержку предложили также волонтеры", - подчеркнул почетный консул.
"Я благодарен им за то, что мы не одни и нас не бросили. В Латвии живут хорошие люди, наши друзья, которые помнят о нас, сопереживают нам и остаются рядом. Спасибо за вашу сердечность и искренность, за все, что вы делаете для всей Украины и нашей Донецкой области. Я благодарю вас от всего сердца. Пусть Бог хранит вас и будет милостив также к нам. Спасибо вам, жители Латвии! Спасибо вам, дорогие друзья!" - заявил Павенко в коротком аудиообращении.