Первый день Laima Rendezvous Jūrmala 2026
24 июля в концертном зале "Дзинтари" прошел первый день фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala 2026, который запомнился яркими выступлениями и выходом ...
ФОТО, ВИДЕО: звезды на сцене и Пугачева в зале - как прошел первый день Laima Rendezvous Jūrmala
В пятницу, 24 июля, в концертном зале "Дзинтари" стартовал фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala 2026. Первый вечер собрал артистов из разных стран, яркие музыкальные номера и звездных гостей в зале - среди зрителей были Алла Пугачева и Максим Галкин. Otkrito.lv рассказывает и показывает, как все прошло.
Открыла вечер хозяйка фестиваля Лайма Вайкуле. В течение нескольких часов на сцену выходили как зарубежные исполнители, так и артисты из стран Балтии. В программе первого дня выступили украинская певица Оля Полякова, швейцарская группа Kadebostany, легендарная молдавская группа Zdob și Zdub, эстонские исполнители Uku Suviste и Alika, латвийские артисты Patrisha, Янис Стибелис и Нормунд Рутулис, а также Николай Трубач, Роберто Кель Торрес, Олег Скрипка с группой Воплі Відоплясова, Zarina Altynbayeva, Jussendo и Den Baurin. Все номера сопровождались живым оркестром - одной из главных традиций фестиваля.
Отчет о первом дне:
Особая атмосфера чувствовалась не только на сцене, но и в зале. Когда в "Дзинтари" появились Алла Пугачева и Максим Галкин, внимание фотографов мгновенно переключилось на звездную пару. Зрители встречали их улыбками и аплодисментами.
Для Пугачевой фестиваль Лаймы Вайкуле уже давно стал местом, которое она традиционно посещает летом, поддерживая свою давнюю подругу.
Приезд Галкина и Пугачевой:
Алла Пугачева и Максим Галкин на Laima Rendezvous Jūrmala 2026
Алла Пугачева и Максим Галкин посетили фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala 2026.
Сам концерт получился разноплановым. Рок сменялся поп-музыкой, баллады - танцевальными композициями, а камерные номера - яркими шоу с масштабным световым оформлением.
Интервью с Олей Поляковой:
Первый день стал уверенным стартом трехдневного марафона. Впереди у публики еще два концертных вечера, в которых ожидаются выступления Андрея Макаревича, Монеточки, Noize MC, Семена Слепакова, Потапа и Насти Каменских, Нино Катамадзе, Интарса Бусулиса, Aminata и других участников фестиваля.