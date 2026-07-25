ФОТО, ВИДЕО: звезды на сцене и Пугачева в зале - как прошел первый день Laima Rendezvous Jūrmala

Открыла вечер хозяйка фестиваля Лайма Вайкуле. В течение нескольких часов на сцену выходили как зарубежные исполнители, так и артисты из стран Балтии. В программе первого дня выступили украинская певица Оля Полякова, швейцарская группа Kadebostany, легендарная молдавская группа Zdob și Zdub, эстонские исполнители Uku Suviste и Alika, латвийские артисты Patrisha, Янис Стибелис и Нормунд Рутулис, а также Николай Трубач, Роберто Кель Торрес, Олег Скрипка с группой Воплі Відоплясова, Zarina Altynbayeva, Jussendo и Den Baurin. Все номера сопровождались живым оркестром - одной из главных традиций фестиваля.