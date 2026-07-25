Кто-то хочет заработать? Предприниматель усомнился в необходимости дорогостоящего ремонта Вантового моста
Ремонт Вантового моста в Риге стал поводом для громкой дискуссии. Предприниматель Петерис Шмидре усомнился в необходимости столь масштабных работ и призвал провести международную экспертизу, однако в Рижской думе заявили, что состояние моста уже не оставляет выбора.
Необходим ли Вантовому мосту в Риге капитальный ремонт или речь идет о слишком дорогом проекте, выгодном только подрядчикам? В эфире программы "Preses klubs" аргументами обменялись предприниматель, председатель правления Латвийской ассоциации телекоммуникаций Петерис Шмидре и заместитель председателя Комитета по транспорту Рижской думы Ансис Пуполс.
Шмидре заявил, что прежде всего хотел бы получить ответ на главный вопрос - действительно ли мост нуждается в масштабном ремонте. "Начнем с самого начала. Действительно ли его нужно ремонтировать? Кто подготовил такое заключение?" - спросил предприниматель. По его словам, многолетний опыт ведения бизнеса в Латвии заставляет его с осторожностью относиться к подобным дорогостоящим проектам.
"Глядя на это и прожив в латвийском бизнесе с 90-х годов, для меня это выглядит как очень красивый бизнес-проект", - сказал Шмидре.
В качестве аналогии он вспомнил известный сюжет из фильма Чарли Чаплина. "Я каждый раз вспоминаю фильм Чарли Чаплина о стекольщике. У него был мальчишка, который сначала разбивал окна, а потом стекольщик приходил их вставлять. Самое выгодное - сначала признать что-то непригодным, а затем заработать на его ремонте", - отметил предприниматель.
При этом Шмидре подчеркнул, что не делает однозначных выводов, однако считает необходимым провести независимую международную экспертизу технического состояния Вантового моста перед началом столь масштабных работ.
Ансис Пуполс категорически отверг подобные предположения. По его словам, техническое состояние мостов ежегодно оценивают специалисты, и именно результаты последних обследований вынудили город принять решение о ремонте. "Именно поэтому движение по мосту было оперативно ограничено. Ответственный эксперт увидел такие повреждения, при которых эксплуатация уже невозможна", - пояснил Пуполс. Он рассказал, что после повторных проверок специалисты пришли к выводу, что по мосту уже нельзя безопасно пускать даже общественный транспорт.
По словам депутата, городские власти сознательно начали работы заранее, чтобы избежать ситуации, когда мост пришлось бы неожиданно закрыть полностью. "Мы все помним кадры с лестниц Вантового моста. Их состояние выглядело действительно пугающим. Есть отдельные участки моста, которые уже давно не соответствуют требованиям", - отметил он.
Пуполс также отверг предположение, что сооружение могли намеренно довести до критического состояния.
"Я категорически отвергаю подозрения о том, что кто-то специально довел мост до такого состояния, чтобы потом возникла необходимость его ремонтировать", - заявил депутат.
По его мнению, откладывать такие работы опасно и экономически невыгодно. "Чем раньше начать ремонт, тем быстрее он закончится и этот кошмар останется позади. Жизнь показывает, что проблемы, решение которых постоянно откладывают, потом обходятся гораздо дороже", - подчеркнул Пуполс.