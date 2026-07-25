Кто-то хочет заработать? Предприниматель усомнился в необходимости дорогостоящего ремонта Вантового моста

Шмидре заявил, что прежде всего хотел бы получить ответ на главный вопрос - действительно ли мост нуждается в масштабном ремонте. "Начнем с самого начала. Действительно ли его нужно ремонтировать? Кто подготовил такое заключение?" - спросил предприниматель. По его словам, многолетний опыт ведения бизнеса в Латвии заставляет его с осторожностью относиться к подобным дорогостоящим проектам.