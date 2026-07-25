"Где теперь покупать дешевле?" Некоторые жители Риги возмущены закрытием магазинов Mere

По мнению члена правления Lursoft IT и эксперта по предпринимательству Айнара Брувелиса, этих обстоятельств было достаточно, чтобы применить санкции к компании раньше. "Об этом было известно давно. Причем это знали и в нашем регионе. Например, Польша установила этот факт и внесла предпринимателя в свой санкционный список еще в прошлом году, в то время как мы продолжали размышлять. В результате этот предприниматель продолжал работать здесь и создавать новые рабочие места, что, конечно, является положительным моментом. Однако с учетом морального аспекта его деятельность следовало остановить раньше", - сказал Брувелис.