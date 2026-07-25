В Латвии предлагают ввести частичный больничный: что изменится для работников
В Латвии предлагают изменить привычную систему больничных листов. Семейные врачи считают, что людям, которые уже идут на поправку, следует разрешить постепенно возвращаться к работе, не теряя при этом права на пособие по болезни.
Председатель Латвийской ассоциации семейных врачей Алисе Никмане-Айшпуре выступила с предложением ввести в стране систему частичной нетрудоспособности. Она позволит людям во время выздоровления постепенно возвращаться к работе, совмещая лечение с выполнением своих профессиональных обязанностей.
Сейчас латвийское законодательство такой возможности не предусматривает. Человек, получающий пособие по болезни, не имеет права работать и получать заработную плату. По мнению Никмане-Айшпуре, особенно при длительном лечении такая система не всегда отвечает интересам пациентов.
Предлагается, чтобы после улучшения состояния человек мог работать неполный рабочий день или выполнять часть своих обязанностей, а оставшееся время посвящать лечению и реабилитации. За отработанные часы платил бы работодатель, а за период, когда человек еще остается нетрудоспособным, выплачивалось бы пособие по болезни.
По словам главы Ассоциации семейных врачей, многие жители возвращаются на работу слишком рано, поскольку не могут позволить себе долго оставаться без полноценного дохода или опасаются потерять рабочее место. В результате они не успевают полностью восстановиться, что может негативно сказаться на здоровье. Особенно актуальна такая система могла бы быть для пациентов после тяжелых травм или лечения онкологических заболеваний.
В ассоциации считают, что введение частичной нетрудоспособности поможет людям сохранить связь с работодателем и легче вернуться к полноценной трудовой деятельности. Кроме того, государство сможет сократить расходы на выплату пособий по болезни.
В то же время работодатели предупреждают, что новая система может создать дополнительные сложности. Генеральный директор Конфедерации работодателей Латвии Каспар Горкшс отметил, что потребуется решать вопросы планирования работы, замещения сотрудников и учета рабочего времени. При этом он напомнил, что похожие модели уже успешно применяются в Финляндии и Швеции, где многие вопросы регулируются по взаимной договоренности между работодателем и работником.
Как сообщает Латвийское радио, Министерство благосостояния пока не рассматривало такую инициативу. Для ее реализации потребуется разработать единые медицинские критерии определения частичной нетрудоспособности, изменить порядок расчета пособий по болезни, а также оценить возможные риски, административную нагрузку и влияние новых правил на систему здравоохранения, реабилитации, трудового права и социального страхования.