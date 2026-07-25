В Латвии предлагают ввести частичный больничный: что изменится для работников

По словам главы Ассоциации семейных врачей, многие жители возвращаются на работу слишком рано, поскольку не могут позволить себе долго оставаться без полноценного дохода или опасаются потерять рабочее место. В результате они не успевают полностью восстановиться, что может негативно сказаться на здоровье. Особенно актуальна такая система могла бы быть для пациентов после тяжелых травм или лечения онкологических заболеваний.