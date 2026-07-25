Несколько секунд без присмотра: уже 5 детей выпали из окон за это лето в Латвии
Всего несколько секунд без присмотра могут навсегда изменить жизнь семьи. Этим летом латвийские медики уже пять раз выезжали к детям, выпавшим из окон.
В одном из этих пяти случаев ребенок упал с пятого этажа. К счастью, ни один из случаев не закончился гибелью ребенка. Однако медики предупреждают, что полученные травмы, скорее всего, оставят серьезные последствия, в том числе тяжелую психологическую травму.
По словам специалистов, даже падение с небольшой высоты может быть крайне опасным. Если ребенок падает с высоты всего одного метра, он может получить перелом черепа. Поэтому падение даже из окна первого этажа способно привести к трагическим последствиям.
Врачи напоминают, что маленькие дети не осознают опасность. Их любопытство заставляет исследовать окружающий мир, поэтому для беды иногда достаточно нескольких секунд, пока взрослый отвлекся.
Как защитить ребенка
Чтобы снизить риск несчастного случая, специалисты рекомендуют соблюдать несколько простых правил:
- никогда не оставляйте маленького ребенка одного в комнате с открытым окном;
- не сажайте ребенка на подоконник и не позволяйте ему играть возле окна;
- не ставьте рядом с окнами стулья, кресла, диваны и другую мебель, по которой ребенок может забраться на подоконник;
- установите специальные детские блокираторы или ограничители открывания окон;
- не полагайтесь на москитные сетки - они не удерживают вес ребенка и создают ложное ощущение безопасности;
- во время проветривания открывайте окна в режиме верхнего проветривания, если это возможно;
- регулярно объясняйте детям, почему нельзя залезать на подоконник и открывать окна самостоятельно.
Медики подчеркивают, что безопасность детей всегда остается ответственностью взрослых. Простые меры предосторожности способны предотвратить трагедию и сохранить ребенку здоровье, а иногда и жизнь.