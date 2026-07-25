Несколько секунд без присмотра: уже 5 детей выпали из окон за это лето в Латвии

В одном из этих пяти случаев ребенок упал с пятого этажа. К счастью, ни один из случаев не закончился гибелью ребенка. Однако медики предупреждают, что полученные травмы, скорее всего, оставят серьезные последствия, в том числе тяжелую психологическую травму.