Трамп и Зеленский встретятся на следующей неделе в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский, как ожидается, проведут встречу в Вашингтоне 28 июля. Об этом сообщил представитель Белого дома.
По информации источника в украинских властях, Киев заинтересован в визите Зеленского в США, однако окончательное решение зависит от подтверждения графика американского президента.
Ожидается, что одной из ключевых тем переговоров станет поиск путей прекращения войны. Украинские и американские представители обсуждают возможность представить российской стороне новую инициативу, предусматривающую прекращение ударов с воздуха.
Ранее президент Украины провел переговоры со специальными представителями США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, во время которых стороны обсудили перспективы активизации мирного процесса. Зеленский также заявил, что украинские и американские чиновники могут встретиться в Соединенных Штатах уже в ближайшие дни.
Госсекретарь США Марко Рубио после недавней встречи с главой российского МИД Сергеем Лавровым заявил, что предложения, обсуждавшиеся на встрече Трампа и Владимира Путина в Анкоридже а августе 2025 года, не привели к мирному урегулированию и теперь оно возможно только на основании новых подходов.