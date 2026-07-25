Трамп и Зеленский встретятся на следующей неделе в Вашингтоне

Госсекретарь США Марко Рубио после недавней встречи с главой российского МИД Сергеем Лавровым заявил, что предложения, обсуждавшиеся на встрече Трампа и Владимира Путина в Анкоридже а августе 2025 года, не привели к мирному урегулированию и теперь оно возможно только на основании новых подходов.