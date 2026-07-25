Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 09:12
В субботу в Латвии обещают и солнце, и дождь одновременно
В субботу в Латвии местами ожидается кратковременный дождь, но временами будет выглядывать и солнце, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
Ветер - южный от слабого до умеренного, воздух прогреется до +17...+23 градусов.
В Риге небо будет преимущественно затянуто облаками, во второй половине дня возможен небольшой дождь. Температура воздуха в столице поднимется до +20...+22 градусов.