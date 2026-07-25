Почему часть нашего общества становится легкой добычей для пропаганды и радикальных идеологий
Европа слишком медлит с решениями в сфере безопасности, а часть общества становится все более восприимчивой к радикальным идеям и пропаганде. Так считает вице-президент Латвийской конфедерации работодателей Инара Петерсоне.
Европейскому союзу необходимо быстрее принимать решения в сфере безопасности, поскольку современные угрозы требуют оперативной реакции. Такое мнение в программе "Preses klubs" на TV24 высказала вице-президент Латвийской конфедерации работодателей (LDDK), исполнительный директор Ассоциации работодателей здравоохранения и депутат Бауской краевой думы Инара Петерсоне.
По ее словам, происходящее в последние годы показывает, что длительные согласования и бюрократические процедуры могут стать серьезной проблемой в условиях, когда ситуация требует быстрых действий. "Здесь еще раз проявляется медлительность Европейского союза в принятии решений. Мы постоянно говорим, что в Латвии нужно быстрее принимать решения, сокращать бюрократию. Но если в таких вопросах даже Европейский союз не может быстро сосредоточиться и найти решение, то это вызывает вопросы. Я не верю, что нам не хватает умных людей. Значит, проблема в самом процессе", - сказала Петерсоне.
Она отметила, что разговоры о возможных военных угрозах ведутся уже давно, однако поиск решений на европейском уровне зачастую затягивается.
По словам Петерсоне, не меньшее беспокойство у нее вызывает часть общества, которая оказывается восприимчивой к радикальной идеологии и пропаганде. "Меня пугает именно та аудитория, которую можно таким образом увлечь. Эти люди уже мыслят иначе, чем большая часть общества. Это не болезнь и не какой-то физический недостаток. Просто в жизни складываются определенные обстоятельства, которые формируют такое мировоззрение", - пояснила она.
По мнению Петерсоне, люди, готовые поддерживать агрессивные идеи или участвовать в подобных действиях, становятся трудно прогнозируемыми и могут использоваться в интересах других. "Это часть общества, которая представляет угрозу для остальных. На мой взгляд, такие люди непредсказуемы. Если человек соглашается участвовать в подобных вещах, например, ради денег, значит, человеческие ценности для него уже не являются определяющими", - считает эксперт.
Она также подчеркнула, что такие люди нередко становятся инструментом в руках тех, кто использует идеологию для достижения собственных целей. "Во имя какой-то идеи человек может делать все, что угодно. Его просто убеждают, фактически зомбируют, и он идет за этой идеей", - заключила Петерсоне.