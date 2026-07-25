Почему часть нашего общества становится легкой добычей для пропаганды и радикальных идеологий

По ее словам, происходящее в последние годы показывает, что длительные согласования и бюрократические процедуры могут стать серьезной проблемой в условиях, когда ситуация требует быстрых действий. "Здесь еще раз проявляется медлительность Европейского союза в принятии решений. Мы постоянно говорим, что в Латвии нужно быстрее принимать решения, сокращать бюрократию. Но если в таких вопросах даже Европейский союз не может быстро сосредоточиться и найти решение, то это вызывает вопросы. Я не верю, что нам не хватает умных людей. Значит, проблема в самом процессе", - сказала Петерсоне.