Рижский таксист заявил, что Bolt лишил его работы из-за плохих оценок пассажиров
Проблемы со здоровьем, жалобы пассажиров и несколько низких оценок едва не оставили рижского таксиста без средств к существованию. После временной блокировки доступа к платформе Bolt водитель заявил, что не получал предупреждений, однако в компании утверждают обратное.
Таксист Паулс из Риги более двух лет работал через Bolt, однако этим летом оказался в тяжелой ситуации, сообщает Degpunktā. У мужчины резко ухудшилось здоровье - повысилось давление, появились боли в спине и ноге. Из-за этого ему стало сложнее выполнять некоторые привычные обязанности, например поднимать тяжелые чемоданы в багажник и тщательно следить за чистотой автомобиля.
По словам Паулса, пассажиры начали оставлять более низкие оценки. Из-за падения рейтинга снизился и его заработок за поездки.
"Я начал отказываться от таких заказов. Даже предупреждал их искусственный интеллект по имени Альфред, что, к сожалению, не могу позволить себе ездить в категории Basic", - рассказал водитель.
Паулс вместе с женой воспитывает ребенка дошкольного возраста, оплачивает жилье и лечение. Мужчина надеялся, что после восстановления здоровья сможет улучшить рейтинг и вернуться к прежнему уровню доходов. Однако затем доступ к приложению Bolt оказался заблокирован.
"Просто взяли и заблокировали. Видимо, это тоже сделал компьютер. Они анонимно прислали сообщение, что пассажиры были недовольны и автомобиль не соответствует требованиям качества", - рассказал Паулс.
По его словам, причиной жалоб могла стать недостаточная чистота машины. Водитель отметил, что летом автомобиль приходится мыть практически ежедневно, поскольку под деревьями на кузове остаются липкие следы и растительные соки. Из-за проблем со здоровьем делать это ему было сложно. Мужчина утверждал, что не получал предупреждений о возможной блокировке и лишь ждал даты, когда ограничение снимут автоматически.
В Bolt представили другую версию ситуации. В компании заявили, что водители видят отзывы пассажиров и получают информацию о том, что именно необходимо улучшить. Если рейтинг опускается до определенного уровня, водителю направляют предупреждение о возможном временном ограничении доступа к платформе.
По данным Bolt, в течение нескольких дней на автомобиль Паулса поступило несколько негативных отзывов, связанных с чистотой салона и машины. Компания утверждает, что водитель видел жалобы в приложении и заранее получил уведомление о приближении рейтинга к критическому уровню.
Паулс, в свою очередь, настаивал, что предупреждений о возможной блокировке не получал. Формально он мог оспорить решение компании в суде, однако собирался дождаться окончания ограничения и вернуться к работе.
Позднее журналисты Degpunktā вновь связались с водителем. К этому моменту его сотрудничество с Bolt удалось восстановить, и Паулс снова получил возможность обслуживать пассажиров.