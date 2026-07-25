Рижский таксист заявил, что Bolt лишил его работы из-за плохих оценок пассажиров

Таксист Паулс из Риги более двух лет работал через Bolt, однако этим летом оказался в тяжелой ситуации, сообщает Degpunktā. У мужчины резко ухудшилось здоровье - повысилось давление, появились боли в спине и ноге. Из-за этого ему стало сложнее выполнять некоторые привычные обязанности, например поднимать тяжелые чемоданы в багажник и тщательно следить за чистотой автомобиля.