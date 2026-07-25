Какими станут новые евро? Жителей Латвии приглашают проголосовать за дизайн будущих банкнот

Разработка нового дизайна стала одним из крупнейших творческих конкурсов в истории Европейского союза. На конкурс поступило более 1200 заявок от графических дизайнеров со всей Европы. Из них 25 участников получили приглашение подготовить полноценные проекты по одной или обеим темам. Затем независимое жюри, состоящее из 21 эксперта в области графического дизайна, коммуникаций, нейронауки и истории, отобрало десять лучших работ. Теперь окончательное слово смогут сказать жители Европы.