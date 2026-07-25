Какими станут новые евро? Жителей Латвии приглашают проголосовать за дизайн будущих банкнот
Впервые жители Латвии могут повлиять на внешний вид евро. Европейский центральный банк открыл общественное голосование, в котором каждый житель еврозоны может выбрать один из вариантов дизайна новых банкнот.
Европейский центральный банк (ЕЦБ) начал общественное голосование за дизайн новой серии евробанкнот. До 21 сентября 2026 года жители всех стран еврозоны, включая Латвию, могут высказать свое мнение и выбрать понравившийся вариант оформления будущих банкнот.
Это первый случай, когда жители Латвии получили возможность принять участие в выборе дизайна евро. Когда страна присоединилась к еврозоне 1 января 2014 года, оформление второй серии банкнот уже было утверждено.
Две темы и десять финалистов
На выбор представлены 10 финальных проектов, разделенных на две концепции:
- "Европейская культура";
- "Реки и птицы".
Каждая тема включает по пять вариантов оформления для разных номиналов банкнот.
По словам президента ЕЦБ Кристин Лагард, евро - это не просто средство платежа. "Евробанкноты - это больше, чем просто платежное средство. Это одно из самых осязаемых проявлений Европы. Дизайн, сочетающий красоту и смысл, помогает укреплять нашу общую европейскую идентичность", - отметила она.
Как выбирали проекты
Разработка нового дизайна стала одним из крупнейших творческих конкурсов в истории Европейского союза. На конкурс поступило более 1200 заявок от графических дизайнеров со всей Европы. Из них 25 участников получили приглашение подготовить полноценные проекты по одной или обеим темам. Затем независимое жюри, состоящее из 21 эксперта в области графического дизайна, коммуникаций, нейронауки и истории, отобрало десять лучших работ. Теперь окончательное слово смогут сказать жители Европы.
Одновременно с открытым интернет-голосованием независимая исследовательская компания проведет аналогичный опрос среди репрезентативной выборки жителей стран еврозоны. После завершения голосования ЕЦБ опубликует результаты обоих исследований.
Когда появятся новые банкноты
Окончательное решение по дизайну Совет управляющих ЕЦБ планирует принять до конца 2026 года. При выборе будут учитывать мнение общественности, выводы экспертного жюри и техническую оценку проектов. После этого победивший дизайн пройдет доработку и тестирование, а затем начнется подготовка к массовому производству.
Ожидается, что новые банкноты поступят в обращение в ближайшие годы. При этом действующие евро не потеряют своей ценности и продолжат использоваться одновременно с новой серией. Это станет первым полным обновлением дизайна евробанкнот с момента их появления в 2002 году.
Как отметил член правления ЕЦБ Пьеро Чиполлоне, выпуск новой серии позволит внедрить современные технологии защиты от подделок. Новые банкноты получат усовершенствованные защитные элементы, которые облегчат проверку их подлинности и сделают деньги более удобными для людей с нарушениями зрения.
Кроме того, Европейский центральный банк намерен повысить долговечность банкнот и использовать более экологичные материалы и технологии производства, чтобы снизить воздействие на окружающую среду.