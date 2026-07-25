"Пришлось все выбросить": латвийские хозяйки спорят, можно ли использовать популярную соль для заготовок на зиму
Обычная пачка соли неожиданно стала причиной жарких споров среди латвийских хозяек. Одни уверяют, что из-за новой добавки в составе у них испортились все огурцы, другие годами пользуются этой же солью без единой проблемы.
В тематической группе Konservēšana в социальных сетях жительница Латвии попросила совета у других хозяек, столкнувшись с неожиданной проблемой при консервировании. Женщина рассказала, что раньше без опасений использовала крупную соль одной марки, однако теперь заметила, что в составе появилась противослеживающая добавка (E535). После приготовления огуречных салатов в прошлом году на дне банок появился осадок, а сами огурцы оказались слишком кислыми.
"Не знаю, виновата ли соль, но ничего другого не могу придумать - все делала как обычно. Посоветуйте, пожалуйста, какую соль можно спокойно использовать для консервирования. Чем быстрее, тем лучше, потому что в ближайшие дни нужно мариновать огурцы!"
Публикация вызвала сотни комментариев, однако единого мнения среди пользователей не оказалось.
Многие уверяют, что никаких проблем с этой солью не испытывали. "Я только этой солью и пользуюсь. Маринованные огурцы стоят уже второй год - ни одна банка не помутнела и не взорвалась", - пишет одна из участниц обсуждения. Еще одна хозяйка отмечает, что использует эту соль уже много лет, а причиной порчи заготовок, по ее мнению, скорее являются плохо простерилизованные банки или некачественные крышки.
Некоторые считают, что небольшой осадок в рассоле - вполне естественное явление для крупной каменной соли и не свидетельствует о ее плохом качестве.
Однако немало пользователей придерживаются противоположной точки зрения. Несколько хозяек рассказали, что после использования именно этой соли у них испортились практически все заготовки. "У нас была такая же проблема. Все пришлось выбросить", - написал один из участников обсуждения. Другая женщина утверждает, что много лет консервировала по одному и тому же рецепту, но после перехода на эту соль все банки испортились. После этого она решила, что причина именно в соли. Многие рекомендуют отказаться от соли с противослеживающими добавками и выбирать продукцию без каких-либо примесей.
Отдельная дискуссия развернулась вокруг пищевой добавки E535 - ферроцианида натрия, который используется как противослеживающий агент. Некоторые комментаторы уверены, что такую соль вообще нельзя использовать для домашних заготовок, тогда как другие отмечают, что добавка разрешена к применению в пищевой промышленности и содержится в очень небольших количествах.
Часть пользователей считает, что проблема вовсе не в соли. По их мнению, причиной могут быть недостаточная стерилизация, качество уксуса, сахара, крышек или нарушение технологии приготовления. Некоторые также напомнили, что для консервирования важно использовать не йодированную соль, поскольку именно она действительно может негативно повлиять на качество домашних заготовок.