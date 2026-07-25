"Пришлось все выбросить": латвийские хозяйки спорят, можно ли использовать популярную соль для заготовок на зиму

Однако немало пользователей придерживаются противоположной точки зрения. Несколько хозяек рассказали, что после использования именно этой соли у них испортились практически все заготовки. "У нас была такая же проблема. Все пришлось выбросить", - написал один из участников обсуждения. Другая женщина утверждает, что много лет консервировала по одному и тому же рецепту, но после перехода на эту соль все банки испортились. После этого она решила, что причина именно в соли. Многие рекомендуют отказаться от соли с противослеживающими добавками и выбирать продукцию без каких-либо примесей.