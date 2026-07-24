В Риге мотоциклист врезался в резко затормозивший Audi, сломал руку, но виноватым, скорее всего, будет он

Несмотря на обстоятельства происшествия, вероятнее всего, виновником аварии будет признан водитель мотоцикла Aprilia. В то же время этот случай стал напоминанием и для автомобилистов о необходимости внимательнее следить за дорожной обстановкой, в том числе чаще пользоваться зеркалами заднего вида.