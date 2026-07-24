В Риге мотоциклист врезался в резко затормозивший Audi, сломал руку, но виноватым, скорее всего, будет он
В Риге мотоциклист врезался в резко затормозивший Audi и оказался в больнице с переломом руки. Несмотря на резкий маневр автомобилистки, виновным в аварии, вероятнее всего, признают самого мотоциклиста.
Вечером двое друзей решили прокатиться на мотоциклах. Один из них ждал товарища в условленном месте, но тот так и не приехал. По дороге к месту встречи мотоциклист попал в серьезную аварию, врезавшись в заднюю часть автомобиля Audi, сообщает Degpunktā.
По словам друга пострадавшего, водитель легковушки сначала резко ускорилась, пытаясь перестроиться перед автобусом, а затем внезапно затормозила, поняв, что завершить маневр не успеет.
"Она резко ускорилась, чтобы успеть проехать перед автобусом, но затем так же резко затормозила, и он влетел ей в заднюю часть", - рассказал друг мотоциклиста.
Пострадавшего доставили в больницу. У него диагностирован перелом руки, также врачи обследуют позвоночник. По предварительной информации, полученные травмы серьезные, но угрозы жизни нет.
Несмотря на обстоятельства происшествия, вероятнее всего, виновником аварии будет признан водитель мотоцикла Aprilia. В то же время этот случай стал напоминанием и для автомобилистов о необходимости внимательнее следить за дорожной обстановкой, в том числе чаще пользоваться зеркалами заднего вида.