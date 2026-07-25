Прокуратура начала проверку airBaltic - заявление подал сам премьер-министр
Пока airBaltic готовится 3 августа просить держателей облигаций о срочном финансировании, чтобы не допустить дефолта, Генпрокуратура по заявлению премьер-министра начала проверку её финансовой деятельности.
В пятницу Генеральная прокуратура начала проверку, чтобы оценить, соответствуют ли действия и решения ответственных должностных лиц в связи с хозяйственной и финансовой деятельностью АО Air Baltic Corporation (airBaltic), а также ее нынешнее финансовое положение, требованиям закона. Согласно закону о прокуратуре, прокурор обязан принимать необходимые меры для защиты прав и законных интересов лиц и государства, если генеральный прокурор признает необходимость такой проверки. Проверка начата по заявлению премьер-министра Андриса Кулбергса.
Это не первый раз, когда прокуратура в связи с airBaltic оценивает возможные нарушения. В конце 2024 года прокуратура сообщила, что в ходе проверки не выявила нарушений в связи с решением правительства поддержать уменьшение основного капитала airBaltic.
Тогда Генеральная прокуратура завершила проверку в связи с решением Кабинета министров поддержать уменьшение основного капитала airBaltic на 571,293 млн евро, направив эти средства на покрытие убытков, накопленных в предыдущие годы.
Как сообщалось, airBaltic уже долгое время ищет возможности для стабилизации финансового положения компании, пересматривая бизнес-план, привлекая инвесторов и новое финансирование. Агентство Reuters, ссылаясь на попавшее в его распоряжение сообщение компании, передало, что airBaltic планирует попытаться привлечь краткосрочное финансирование от держателей облигаций, чтобы стабилизировать финансы и предотвратить риск дефолта, и, как сообщает Reuters, финансирование у держателей облигаций будет запрошено на собрании 3 августа.
Председатель совета airBaltic Андрей Мартынов ранее подтвердил, что информация о собрании была официально объявлена и компания планирует привлечь краткосрочное финансирование от держателей облигаций.
Оборот концерна airBaltic в прошлом году по сравнению с 2024 годом увеличился на 4,2% и составил 779,344 млн евро. В свою очередь, убытки концерна airBaltic в прошлом году составили 44,337 млн евро, что в 2,7 раза меньше, чем в 2024 году. В 2025 году авиакомпания перевезла в общей сложности 5,2 млн пассажиров, что на 1% больше, чем в 2024 году.