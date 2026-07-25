Прокуратура начала проверку airBaltic - заявление подал сам премьер-министр

Оборот концерна airBaltic в прошлом году по сравнению с 2024 годом увеличился на 4,2% и составил 779,344 млн евро. В свою очередь, убытки концерна airBaltic в прошлом году составили 44,337 млн евро, что в 2,7 раза меньше, чем в 2024 году. В 2025 году авиакомпания перевезла в общей сложности 5,2 млн пассажиров, что на 1% больше, чем в 2024 году.