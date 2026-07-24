Двухэтажное здание охвачено огнем в Риге.
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Сегодня 18:33
На Августа Деглава открытым пламенем горит двухэтажное здание
В пятницу вечером на улице Августа Деглава в Риге вспыхнул сильный пожар. Двухэтажное здание горит открытым пламенем, к тушению привлечены 24 пожарных.
Вызов на место происшествия поступил в 16:45. В тушении пожара участвуют 24 пожарных-спасателя, задействованы шесть автоцистерн и две автолестницы.
Пожарные призывают жителей не приближаться к месту происшествия и не мешать работе оперативных служб. Людям, находящимся поблизости, при появлении запаха дыма рекомендуется закрыть в зданиях окна и двери, а также отключить вентиляционные и рекуперационные установки.