На Августа Деглава открытым пламенем горит двухэтажное здание

Пожарные призывают жителей не приближаться к месту происшествия и не мешать работе оперативных служб. Людям, находящимся поблизости, при появлении запаха дыма рекомендуется закрыть в зданиях окна и двери, а также отключить вентиляционные и рекуперационные установки.