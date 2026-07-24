Крупный пожар на улице Деглава удалось локализовать; пострадали двое пожарных

Вызов на улицу Деглава поступил в VUGD в 16:45. Прибыв на место, пожарные установили, что открытым пламенем горит неэксплуатируемое двухэтажное здание. Площадь возгорания на первом этаже составила 170 квадратных метров, на втором – 200 квадратных метров, еще 175 квадратных метров пришлось на крышу.