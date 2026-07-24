Двухэтажное здание охвачено огнем в Риге.
Аварии и происшествия
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Крупный пожар на улице Деглава удалось локализовать; пострадали двое пожарных
Пожар, вспыхнувший в пятницу во второй половине дня на улице Деглава в Риге, охватил заброшенное двухэтажное здание. Огонь распространился на площади 545 квадратных метров, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).
Вызов на улицу Деглава поступил в VUGD в 16:45. Прибыв на место, пожарные установили, что открытым пламенем горит неэксплуатируемое двухэтажное здание. Площадь возгорания на первом этаже составила 170 квадратных метров, на втором – 200 квадратных метров, еще 175 квадратных метров пришлось на крышу.
В результате происшествия пострадали двое пожарных-спасателей. После осмотра медиками оба смогли продолжить работу на месте пожара.
Пожару был присвоен повышенный уровень опасности. Его удалось локализовать в 19:26. В настоящее время на месте продолжают работать 24 пожарных-спасателя, задействованы шесть автоцистерн и две автолестницы.