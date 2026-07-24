366 дел за полгода: сколько людей оштрафовал Центр госязыка в Латвии

За первые шесть месяцев этого года Центр государственного языка (ЦГЯ) начал 366 дел об административных нарушениях в сфере использования государственного языка, и за нарушения были оштрафованы 46 юридических и 289 физических лиц. По 316 делам был применен денежный штраф, а по 19 делам вынесено предупреждение.