Россия нанесла удар по зданию почетного консульства Латвии в Украине
Во время российского авиаудара по Славянску было повреждено здание почетного консульства Латвии. Глава МИД Байба Браже заявила, что уже проинформировала о случившемся министров ЕС и НАТО, а также международные организации.
В результате российского удара по украинскому Славянску в Донецкой области было повреждено здание почетного консульства Латвии. Об этом сообщили президент Украины Владимир Зеленский и министр иностранных дел Латвии Байба Браже.
По словам Зеленского, российские войска нанесли удар по городу управляемыми авиационными бомбами. "Пять человек погибли. Выражаю соболезнования их семьям. Еще девять человек получили ранения. Россияне повредили жилые дома, здание консульства и транспортные средства", - написал президент Украины.
Он также отметил, что российские атаки были направлены против гражданской инфраструктуры и мирных жителей, подчеркнув необходимость дальнейшей международной поддержки Украины, в том числе поставок ракет-перехватчиков для систем Patriot.
Министр иностранных дел Латвии Байба Браже подтвердила, что во время атаки было повреждено почетное консульство Латвии в Славянске.
With indignation I confirm that Latvia’s Honorary Consulate in Sloviansk🇺🇦 has been hit by Russia’s attack. I have informed EU and NATO ministers and international organisations. Russia can destroy buildings, not Ukraine’s will and Latvia’s support. #StandWithUkraine https://t.co/G7OFoImAjR— Baiba Braže (@Braze_Baiba) July 24, 2026
"С возмущением подтверждаю, что почетное консульство Латвии в Славянске подверглось российскому удару. Я проинформировала министров стран ЕС и НАТО, а также международные организации. Россия может разрушить здания, но не сможет сломить волю Украины и поддержку Латвии", - заявила глава латвийского МИД.
Как сообщил советник министра иностранных дел Том Садовскис, в пятницу в 10:40 утра здание почетного консульства Латвии в Славянске было разрушено в результате российского нападения. По информации украинских властей, в консульство попала российская авиабомба КАБ-250.
Почетный консул Латвии Павенко не пострадал в результате нападения, но двое сотрудников консульства получили ранения. Министерство иностранных дел Латвии поддерживает постоянную связь с почетным консулом и ответственными украинскими властями для выяснения всех обстоятельств инцидента, оказания поддержки пострадавшим и получения самой актуальной информации.
Президент Эдгар Ринкявич написал в социальных сетях, что разрушение офиса почетного консульства Латвии является очередным военным преступлением России. "Латвия поддерживает Украину. Мы продолжим поддерживать работу нашего почетного консула Александра Павенко и всех тех, кто продолжает находиться на передовой, помогая своему народу", — отметил президент Латвии.
The destruction of the office of Latvia’s honorary consulate in Sloviansk is yet another Russian war crime.— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) July 24, 2026
Latvia stands with Ukraine. We will continue to support the work of our honorary consul Oleksandr Pavenko, and all who remain on the frontlines helping their people.
В пятницу Латвия вызвала временного поверенного в делах российского посольства и направила ноту протеста, выразив самое решительное осуждение России за жестокое нападение на город Славянск и разрушение здания нашего почетного консульства.
Кроме удара по Славянску, Зеленский сообщил о ракетной атаке на Киевскую область, где, по его словам, погибли шесть человек и десятки получили ранения. Спасательные службы продолжают работать на местах обоих ударов.