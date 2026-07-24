Россия нанесла удар по зданию почетного консульства Латвии в Украине

"С возмущением подтверждаю, что почетное консульство Латвии в Славянске подверглось российскому удару. Я проинформировала министров стран ЕС и НАТО, а также международные организации. Россия может разрушить здания, но не сможет сломить волю Украины и поддержку Латвии", - заявила глава латвийского МИД.