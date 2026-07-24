Громкий гул напугал жителей Риги: над городом пролетели истребители союзников. ВИДЕО

В социальных сетях жители начали активно обсуждать происходящее. Некоторые пользователи спрашивали, что случилось и почему самолеты летели так низко, другие признавались, что неожиданный шум их напугал. Особенно тревожно отреагировали люди, которые заранее не видели сообщения о предстоящем пролете.