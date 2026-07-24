Громкий гул напугал жителей Риги: над городом пролетели истребители союзников. ВИДЕО
Неожиданный гул и низко летевшие истребители всполошили жителей сразу нескольких районов Риги. В социальных сетях люди пытались выяснить, что произошло.
В пятницу около 16:00 истребители союзников совершили низкий пролет над Ригой, сообщили агентству LETA в Национальных вооруженных силах Латвии.
Появление военных самолетов вызвало заметное беспокойство среди горожан. Сильный гул был слышен сразу в нескольких районах столицы, а сами истребители можно было увидеть с разных точек города.
В социальных сетях жители начали активно обсуждать происходящее. Некоторые пользователи спрашивали, что случилось и почему самолеты летели так низко, другие признавались, что неожиданный шум их напугал. Особенно тревожно отреагировали люди, которые заранее не видели сообщения о предстоящем пролете.
В Национальных вооруженных силах подтвердили, что речь шла о запланированном низком пролете авиации союзников. О каких-либо инцидентах или угрозах воздушному пространству Латвии не сообщалось.
В предыдущие годы жители также выражали обеспокоенность из-за шума, создаваемого самолетами НАТО.
В НВС неоднократно подчеркивали, что полеты военных самолетов в воздушном пространстве Латвии выполняются на высоте и скорости, предусмотренных нормативными актами. Возникший во время пролета шум был кратковременным и не представлял опасности для людей или имущества.