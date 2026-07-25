Самоуправление поможет деньгами некоторым жителям Лиепаи отремонтировать свои дома
Самоуправление Лиепаи выделило финансирование на 16 проектов по реставрации памятников культуры. Общий объем муниципальной поддержки в 2026 году составит более 158 тыс. евро.
За счет этих средств будут восстановлены фасады, крыши, окна и входные двери исторических зданий, а также профинансированы исследования объектов и подготовка строительной документации. Часть владельцев недвижимости участвует в программе впервые, постепенно возвращая своим домам исторический облик.
В этом году особенно заметно вырос интерес к программе со стороны собственников зданий на улицах Алеяс и Грауду. Впервые реставрационные работы начнутся сразу на пяти объектах. В частности, будут восстановлены крыши домов на улице Эдуарда Вейденбаума, 12, улице Грауду, 40, и улице Тома, 43. Продолжится реставрация башенок исторических мясных павильонов рынка на улице Зивью, 2, а также фасадов зданий на улице Алеяс, 6, и улице Тиргоню, 17.
Кроме строительных работ, предусмотрено проведение технического обследования склада на улице Зивью, 10/12, который является памятником архитектуры государственного значения. Архитектурно-художественные исследования пройдут также на нескольких других исторических объектах, а для ряда зданий будут разработаны проекты реставрации.
Муниципалитет Лиепаи профинансирует и восстановление отдельных архитектурных элементов. Так, для здания на улице Зивью, 2, изготовят исторически точные окна, входные двери и витрину, а реставрация дверей запланирована также в домах на улицах Грауду, Пелду и Алеяс.