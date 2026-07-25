Самоуправление поможет деньгами некоторым жителям Лиепаи отремонтировать свои дома

В этом году особенно заметно вырос интерес к программе со стороны собственников зданий на улицах Алеяс и Грауду. Впервые реставрационные работы начнутся сразу на пяти объектах. В частности, будут восстановлены крыши домов на улице Эдуарда Вейденбаума, 12, улице Грауду, 40, и улице Тома, 43. Продолжится реставрация башенок исторических мясных павильонов рынка на улице Зивью, 2, а также фасадов зданий на улице Алеяс, 6, и улице Тиргоню, 17.