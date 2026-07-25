Стало известно, какой именно ущерб нанесли людям ливни, прошедшие на этой неделе
Из-за сильных дождей, обрушившихся на Латвию на этой неделе, страховая компания BALTA получила уже более 80 заявлений на возмещение ущерба. В основном пострадали жилые дома и хозяйственные постройки, однако зафиксированы также повреждения бытовой техники и посевов.
Наиболее серьезные последствия непогоды отмечены в Курземе и Риге, откуда поступило свыше 50 заявлений. Больше всего обращений зарегистрировано из Талсинского и Вентспилсского краев. Ущерб также понесли жители Кекавского, Добельского, Елгавского, Цесисского, Лимбажского и Адажского краев.
Чаще всего владельцы недвижимости сообщают о протечках крыш, затопленных подвалах и других помещениях, поврежденной бытовой технике, а также испорченных стенах, потолках, полах и внутренней отделке.
Часть клиентов столкнулась с перебоями в электроснабжении и последствиями ударов молнии и перепадов напряжения. В результате были повреждены насосы, солнечные панели, системы видеонаблюдения, телевизоры и другое оборудование. Кроме того, поступили два заявления о затопленных посевах - из Вентспилсского и Добельского краев.
Средний размер страховой выплаты превышает 1000 евро, а общий ущерб, по предварительной оценке, уже приближается к 100 000 евро.