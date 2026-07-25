Стало известно, какой именно ущерб нанесли людям ливни, прошедшие на этой неделе

Часть клиентов столкнулась с перебоями в электроснабжении и последствиями ударов молнии и перепадов напряжения. В результате были повреждены насосы, солнечные панели, системы видеонаблюдения, телевизоры и другое оборудование. Кроме того, поступили два заявления о затопленных посевах - из Вентспилсского и Добельского краев.