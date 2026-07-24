В Латвию возвращается жара: уже скоро температура снова поднимется до +30 градусов
В воскресенье Латвию ждет самый теплый день недели - местами воздух прогреется до +26 градусов. После дождливого и грозового понедельника влияние антициклона усилится, а к следующим выходным возможна жара до +30 градусов.
В субботу ожидается небольшая облачность, которая постепенно усилится с запада. Днем местами пройдет кратковременный дождь. Ночью температура опустится до +8...+14 градусов, а во многих районах, преимущественно на востоке страны, образуется туман.
Днем при слабом или умеренном юго-западном ветре воздух прогреется до +18...+23 градусов.
В ночь на воскресенье температура не опустится ниже +12...+17 градусов. Днем в Курземе, где погода может оставаться пасмурной, ожидается от +19 до +22 градусов. На остальной территории Латвии воздух прогреется до +23...+26 градусов. Местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза.
В понедельник осадки охватят более обширную территорию. В некоторых районах ожидаются сильные грозовые ливни. Максимальная температура составит от +17 градусов местами в Курземе до +27 градусов на крайнем востоке страны.
В дальнейшем влияние антициклона усилится, поэтому осадков станет меньше и будет часто светить солнце. К следующим выходным температура воздуха может подняться до +30 градусов. В Центральной Европе жара местами способна превысить +40 градусов.