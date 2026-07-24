В Латвию возвращается жара: уже скоро температура снова поднимется до +30 градусов

В ночь на воскресенье температура не опустится ниже +12...+17 градусов. Днем в Курземе, где погода может оставаться пасмурной, ожидается от +19 до +22 градусов. На остальной территории Латвии воздух прогреется до +23...+26 градусов. Местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза.