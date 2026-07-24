Ночной туман сменится переменной облачностью: прогноз на субботу

В Риге в ночь на субботу ожидается небольшая облачность, днем облаков станет больше и возможен кратковременный дождь. Будет дуть слабый до умеренного юго-западный ветер. Температура воздуха ночью опустится до +13 градусов, днем столбик термометра поднимется до +21 или +22 градусов.