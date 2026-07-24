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В Латвии
Сегодня 18:04
Ночной туман сменится переменной облачностью: прогноз на субботу
Субботнее утро в восточной Латвии встретит туманом, который к обеду рассеется. Днем страну накроет переменная облачность с кратковременными дождями, прогнозируют синоптики.
Туман постепенно рассеется в утренние часы. Осадков не ожидается. Будет дуть слабый южный ветер, в восточных краях будет безветренно. Минимальная температура воздуха ночью составит +8..+14 градусов.
День ожидается с переменной облачностью, местами пройдут кратковременные дожди. Ветер будет дуть от слабого до умеренного с юго-запада. Температура воздуха днем составит +18..+23 градуса.
В Риге в ночь на субботу ожидается небольшая облачность, днем облаков станет больше и возможен кратковременный дождь. Будет дуть слабый до умеренного юго-западный ветер. Температура воздуха ночью опустится до +13 градусов, днем столбик термометра поднимется до +21 или +22 градусов.