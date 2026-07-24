Дурсупе показал свой крутой нрав: добровольцы разгребают последствия наводнения в Талсинском крае

Однако дороги - лишь часть проблемы. За два дня только в Талси зарегистрировано 77 обращений с просьбой откачать сточные воды. Объем сточных вод увеличился в шесть раз. По оценке Грохяцки, самоуправлению придется выплатить не менее 20 кризисных пособий жителям, чье имущество пострадало от воды. Повреждены три муниципальных здания, в том числе пострадал Талсинский музей, где были затоплены архивные письменные фонды. Сейчас их пытаются спасти с помощью других музеев и соседних самоуправлений. Грохяцка предполагает, что общий ущерб самоуправления уже достиг одного миллиона евро.