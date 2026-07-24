Дурсупе показал свой крутой нрав: добровольцы разгребают последствия наводнения в Талсинском крае
Небольшая река Дурсупе за одну ночь показала свою мощь: размыла дороги, прорвала три дамбы и снесла шлюзы. Пока 30 добровольцев убирают завалы, ущерб самоуправления уже оценивают в миллион евро — и это не предел.
В четверг утром примерно 30 добровольцев собрались в поселке Дурсупе Талсинского края, чтобы ликвидировать последствия масштабного наводнения, вызванного проливными дождями в начале недели. Река Дурсупе в пяти местах вернулась в свое старое русло: в двух местах размыло дороги, в трех - дамбы, а также снесены шлюзы, что наглядно показывает мощь небольшой реки, которую человек пытался обуздать.
Местные жители договорились выйти на субботник с разрешения самоуправления - до этого муниципалитет должен был обследовать поврежденные участки, оценить примерный ущерб и убедиться, что работы безопасны. Пока добровольцам разрешено лишь убирать деревья, кустарники и мусор. Основные работы ведутся у мельничного озера.
Руководитель объединенного управления Лауциенской волости Юрис Кронбергс рассказал, что в ночь на понедельник в районе Дурсупе за несколько часов выпало 120 литров осадков на квадратный метр. Сначала река разрушила водопропускную трубу под дорогой и образовала 50-метровый размыв, затем поток устремился к ближайшему пруду, прорвал еще две дамбы, после чего разрушил дамбу озера. Один из плавучих островов снес открытые шлюзы. Озеро вышло из берегов, нагрузка на гидротехнические сооружения оказалась огромной. По словам Кронбергса, даже без плавучего острова дамба все равно бы не выдержала.
По данным на четверг, муниципальные дороги повреждены в 53 местах, а предварительный ущерб оценивается в 600 000 евро, сообщила исполнительный директор Талсинского краевого самоуправления Марика Грохяцка. При этом, по ее словам, сумма еще вырастет, поскольку продолжают поступать сообщения о новых разрушениях: вода все еще поступает из мелиоративных систем и лесов, а во время разговора вновь пошел сильный дождь.
Однако дороги - лишь часть проблемы. За два дня только в Талси зарегистрировано 77 обращений с просьбой откачать сточные воды. Объем сточных вод увеличился в шесть раз. По оценке Грохяцки, самоуправлению придется выплатить не менее 20 кризисных пособий жителям, чье имущество пострадало от воды. Повреждены три муниципальных здания, в том числе пострадал Талсинский музей, где были затоплены архивные письменные фонды. Сейчас их пытаются спасти с помощью других музеев и соседних самоуправлений. Грохяцка предполагает, что общий ущерб самоуправления уже достиг одного миллиона евро.
Несмотря на это, чрезвычайная ситуация в Талсинском крае объявлена не будет. Такое решение в четверг приняли депутаты на внеочередном заседании комиссии Сейма по государственному управлению и делам самоуправлений. Парламентский секретарь Министерства умного управления и регионального развития (МУУРР) Айнар Межулис пояснил, что закон о публичных закупках позволяет в подобных ситуациях проводить закупки на восстановление дорог по процедуре переговоров.