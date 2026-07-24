Полиция обратилась к автоводителям Латвии с особым сообщением

Во время уборочной кампании на некоторых участках дорог нередко оказывается рассыпанное зерно или другая сельскохозяйственная продукция. Это создает опасность для движения, поскольку скользкое покрытие может привести к потере сцепления колес с дорогой. Поэтому перевозчики обязаны следить за тем, чтобы груз не просыпался во время перевозки, а после разгрузки очищать кузов от остатков продукции.