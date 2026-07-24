Полиция обратилась к автоводителям Латвии с особым сообщением
С началом активной уборки зерновых и других сельскохозяйственных культур на дорогах Латвии значительно увеличилось количество сельскохозяйственной техники и грузового транспорта. В связи с этим Государственная полиция призывает всех участников дорожного движения быть особенно внимательными.
"Во время уборочной кампании аграрии работают в напряженном режиме, используя каждое благоприятное погодное окно. Поэтому сельскохозяйственную технику можно встретить на дорогах с раннего утра до позднего вечера. Водителям рекомендуется проявлять особую осторожность при обгоне крупногабаритной техники и заранее оценивать безопасность маневров", - сообщает полиция.
Полиция также просит остальных участников движения с пониманием относиться к сезонным особенностям. На региональных и местных дорогах чаще встречаются медленно движущиеся тракторы и комбайны, а возле зерноприемных пунктов могут образовываться очереди. Соблюдение правил дорожного движения, терпение и взаимное уважение помогут обеспечить безопасность всех участников движения.
Отдельное внимание уделено перевозчикам сельскохозяйственной продукции. Перед выездом необходимо проверить техническое состояние транспорта, уделив особое внимание тормозной системе, шинам, освещению и рулевому управлению. Кроме того, груз должен быть надежно закреплен в соответствии с действующими требованиями, чтобы избежать его выпадения на проезжую часть.
Во время уборочной кампании на некоторых участках дорог нередко оказывается рассыпанное зерно или другая сельскохозяйственная продукция. Это создает опасность для движения, поскольку скользкое покрытие может привести к потере сцепления колес с дорогой. Поэтому перевозчики обязаны следить за тем, чтобы груз не просыпался во время перевозки, а после разгрузки очищать кузов от остатков продукции.
Полиция также напоминает о необходимости соблюдать допустимую массу транспортного средства и нагрузку на оси. Перегруженный транспорт не только повышает риск дорожно-транспортных происшествий, но и наносит ущерб дорожной инфраструктуре, увеличивает тормозной путь и вероятность технических неисправностей.