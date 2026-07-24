Изъятых по делу о сексуальной эксплуатации лошадей распродали на аукционе
Десять из одиннадцати лошадей, изъятых полицией по громкому делу о сексуальном насилии над животными, нашли новых владельцев. Самой дорогой стала кобыла Леди Попинс, за которую на аукционе заплатили 2000 евро.
После изъятия животных временно разместили на ферме Atvases недалеко от Лиепаи. По словам хозяйки Ласмы Петревицы, за несколько месяцев лошади получили необходимый уход и сейчас находятся в хорошем состоянии. "Мы подрезали копыта, провели обработку от паразитов, старым лошадям готовим специальную кашу. Все животные спокойные, здоровые и совершенно адекватные", - рассказала она. Возраст животных варьируется от трехмесячного жеребенка до 29-летней лошади, сообщает Lsm+.
Государственное агентство обеспечения выставило животных на продажу 20 июля. Начальная цена каждой лошади составляла 650 евро, однако интерес оказался высоким. Самой дорогой стала гнедая кобыла Леди Попинс - за нее покупатель предложил 2000 евро. Одного из пони решила оставить у себя и семья Петревиц. По словам хозяйки фермы, животное настолько полюбилось им за время пребывания, что они сами приняли участие в аукционе и выкупили его.
Напомним, уголовное дело, в рамках которого были изъяты лошади, касается четырех подозреваемых. По данным Государственной полиции, их подозревают в длительном совершении действий сексуального характера с животными и съемке этих действий. Расследование продолжается.