Изъятых по делу о сексуальной эксплуатации лошадей распродали на аукционе

Государственное агентство обеспечения выставило животных на продажу 20 июля. Начальная цена каждой лошади составляла 650 евро, однако интерес оказался высоким. Самой дорогой стала гнедая кобыла Леди Попинс - за нее покупатель предложил 2000 евро. Одного из пони решила оставить у себя и семья Петревиц. По словам хозяйки фермы, животное настолько полюбилось им за время пребывания, что они сами приняли участие в аукционе и выкупили его.