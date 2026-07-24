Министерство финансов сообщило неприятные новости относительно госбюджета Латвии

При этом план по налоговым поступлениям за полугодие (без учета остатка на едином налоговом счете) был выполнен на 98,6%. Фактические доходы оказались на 103,4 млн евро ниже запланированных. Основной причиной стало недополучение поступлений от подоходного налога с населения, налога на природные ресурсы и акцизов. Ниже ожиданий оказались и поступления по взносам банков в рамках налога солидарности, поскольку на фоне быстрого роста кредитования банки активно использовали предусмотренные законом налоговые льготы. Доходы от налога на природные ресурсы также сократились из-за уменьшения объемов захоронения несортированных бытовых отходов на полигонах, чему способствовали развитие инфраструктуры раздельного сбора мусора и изменение привычек жителей.