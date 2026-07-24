Министерство финансов сообщило неприятные новости относительно госбюджета Латвии
Как сообщает Министерство финансов Латвии, в первом полугодии в госбюджете ЛР оказались "лишние" деньги. Однако, к концу года бюджет окажется в дефиците.
В первом полугодии 2026 года доходы консолидированного бюджета Латвии выросли на 10,5%, а расходы - на 4,5%. По данным Государственной кассы, консолидированный бюджет был исполнен с профицитом в размере 272,1 млн евро, тогда как годом ранее за аналогичный период был зафиксирован дефицит в 253,1 млн евро. Основной причиной такого результата стало увеличение поступлений иностранной финансовой помощи на 496,9 млн евро. Рост обеспечили выплаты Европейской комиссии по фондам ЕС на период 2021-2027 годов, полученные в феврале, а также майский платеж в рамках Механизма восстановления и устойчивости.
Данные Государственной казны отражают движение денежных средств и показывают профицит почти на всех уровнях бюджета, за исключением основного государственного бюджета, где дефицит составил 176,7 млн евро.
Наибольший профицит среди самоуправлений был зафиксирован в Огрском крае, Даугавпилсе, Юрмале и ряде других муниципалитетов. Среди других публичных учреждений лучшие показатели были у Рижского технического университета и созданного в результате реорганизации Национального института исследований и инноваций.
В Министерстве финансов прогнозируют, что во второй половине года расходы традиционно возрастут, поэтому по итогам всего 2026 года в секторе государственного управления ожидается дефицит, который не превысит 2,9% ВВП.
За первые шесть месяцев года доходы консолидированного бюджета составили 9,9 млрд евро, что на 937,4 млн евро, или на 10,5%, больше, чем годом ранее. Благодаря росту частного потребления и средней заработной платы налоговые поступления (включая остаток на едином налоговом счете) увеличились на 389,2 млн евро, или на 5,6%, достигнув 7,3 млрд евро.
При этом план по налоговым поступлениям за полугодие (без учета остатка на едином налоговом счете) был выполнен на 98,6%. Фактические доходы оказались на 103,4 млн евро ниже запланированных. Основной причиной стало недополучение поступлений от подоходного налога с населения, налога на природные ресурсы и акцизов. Ниже ожиданий оказались и поступления по взносам банков в рамках налога солидарности, поскольку на фоне быстрого роста кредитования банки активно использовали предусмотренные законом налоговые льготы. Доходы от налога на природные ресурсы также сократились из-за уменьшения объемов захоронения несортированных бытовых отходов на полигонах, чему способствовали развитие инфраструктуры раздельного сбора мусора и изменение привычек жителей.
Министерство финансов прогнозирует, что по итогам 2026 года налоговые поступления консолидированного бюджета будут примерно на 66 млн евро ниже уровня, предусмотренного законом о государственном бюджете.