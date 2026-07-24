В Риге выбрали самую красивую клумбу года

На Международном фестивале цветочных клумб стран Балтии первое место в Риге второй год подряд завоевала клумба у здания Латвийской Национальной оперы и балета. Победившая композиция создана по мотивам легендарной песни "Ноктюрн". Второе место досталось клумбе, посвященной ключам Риги, расположенной на Эспланаде, а третье - цветнику из многолетних растений в Парке Узварас, на пересечении улицы Слокас и бульвара Александра Грина.