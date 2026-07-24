В Риге выбрали самую красивую клумбу года
Фото: пресс-фото
Самой красивой клумбой Риги вновь признали цветник у Национальной оперы.
В Латвии

В Риге выбрали самую красивую клумбу года

Отдел новостей

Otkrito.lv

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В Риге определили лучшие цветочные клумбы года. Победителем Международного фестиваля второй год подряд стала композиция у здания Латвийской Национальной оперы, вдохновленная легендарной песней "Ноктюрн".

На Международном фестивале цветочных клумб стран Балтии первое место в Риге второй год подряд завоевала клумба у здания Латвийской Национальной оперы и балета. Победившая композиция создана по мотивам легендарной песни "Ноктюрн". Второе место досталось клумбе, посвященной ключам Риги, расположенной на Эспланаде, а третье - цветнику из многолетних растений в Парке Узварас, на пересечении улицы Слокас и бульвара Александра Грина.

По итогам голосования жителей приз зрительских симпатий получила летняя клумба в Парке Узварас, символически изображающая реку Даугаву.

В этом году Рига представила на конкурс восемь цветочных композиций, включая четыре клумбы из многолетних растений.

Фестиваль объединяет специалистов по озеленению из Риги, Вильнюса и Таллина и проводится как площадка для обмена опытом по созданию современных и экологичных городских цветников.

Темы

СлокасАлександра ГринаРигаЛатвийская Национальная опера и балетПарк УзварасЭспланада

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