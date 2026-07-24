Домбрава отчитался в соцсетях: рейд в центре Риги выявил сразу несколько нарушений

Во время рейда были проверены 235 человек, из них 87 иностранцев. Один человек передан Государственной пограничной охране, поскольку у него не было правового статуса для пребывания в Латвии. Проверены десять граждан Судана, которые доставлены в центр в Муцениеки. Задержан один человек, находящийся в розыске, за неисполнение решения суда.