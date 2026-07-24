Домбрава отчитался в соцсетях: рейд в центре Риги выявил сразу несколько нарушений
Масштабный рейд в центре Риги дал богатый улов: проверили 235 человек, нашли находящегося в розыске, изъяли марихуану и задержали подозреваемого в краже. Один человек передан пограничной охране за нелегальное пребывание.
В четверг в ходе рейда в центре Риги были выявлены незаконное пребывание в Латвии, находящееся в розыске лицо и хранение наркотиков, сообщил в соцсетях министр внутренних дел Янис Домбрава.
Šodien Rīgas centra apkaimē sarīkojām palielu reidu. Dažu stundu laikā ir notikušas aizturēšanas par zādzībām un narkotiku glabāšanu, sodi par atrašanos alkohola reibumā publiskā vietā, problēmas ar darba atļaujām un valsts valodas nezināšana, ir aizturēti nelegāļi. Viss notiek!…— Jānis Dombrava (@janisdombrava) July 23, 2026
Во время рейда были проверены 235 человек, из них 87 иностранцев. Один человек передан Государственной пограничной охране, поскольку у него не было правового статуса для пребывания в Латвии. Проверены десять граждан Судана, которые доставлены в центр в Муцениеки. Задержан один человек, находящийся в розыске, за неисполнение решения суда.
В ходе рейда начат один уголовный процесс о краже из торговой точки, предполагаемый виновный задержан. Начат уголовный процесс о хранении наркотических веществ. Констатировано 25 административных нарушений. Из них три связаны с хранением наркотических веществ в небольших количествах, всего изъято три грамма марихуаны. Два гражданина Индии совершили административное нарушение, управляя транспортным средством без действующих прав.
Šodien, Iekšlietu ministrs Jānis Dombrava kopā ar drošības iestāžu pārstāvjiem devās reidā Rīgas centrā pa vairākām ēdināšanas u.c. iestādēm, lai risinātu samilzušo jautājumu ar imigrantiem. pic.twitter.com/L83Zk4JcwP— Dass.Friedrich (@DassFriedrich) July 24, 2026
Проверены восемь заведений общественного питания, начаты ведомственные проверки по факту неиспользования государственного языка в сфере обслуживания. Также проверены хостелы, и в трех случаях полиция доставила людей в приют.