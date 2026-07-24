Домбрава отчитался в соцсетях: рейд в центре Риги выявил сразу несколько нарушений
Фото: Скриншот видео
В ходе рейда в центре Риги было проверено восемь предприятий общественного питания.
В Латвии

Домбрава отчитался в соцсетях: рейд в центре Риги выявил сразу несколько нарушений

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

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Масштабный рейд в центре Риги дал богатый улов: проверили 235 человек, нашли находящегося в розыске, изъяли марихуану и задержали подозреваемого в краже. Один человек передан пограничной охране за нелегальное пребывание.

 В четверг в ходе рейда в центре Риги были выявлены незаконное пребывание в Латвии, находящееся в розыске лицо и хранение наркотиков, сообщил в соцсетях министр внутренних дел Янис Домбрава.

Во время рейда были проверены 235 человек, из них 87 иностранцев. Один человек передан Государственной пограничной охране, поскольку у него не было правового статуса для пребывания в Латвии. Проверены десять граждан Судана, которые доставлены в центр в Муцениеки. Задержан один человек, находящийся в розыске, за неисполнение решения суда.

В ходе рейда начат один уголовный процесс о краже из торговой точки, предполагаемый виновный задержан. Начат уголовный процесс о хранении наркотических веществ. Констатировано 25 административных нарушений. Из них три связаны с хранением наркотических веществ в небольших количествах, всего изъято три грамма марихуаны. Два гражданина Индии совершили административное нарушение, управляя транспортным средством без действующих прав.

Проверены восемь заведений общественного питания, начаты ведомственные проверки по факту неиспользования государственного языка в сфере обслуживания. Также проверены хостелы, и в трех случаях полиция доставила людей в приют.

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МуцениекиЯнис ДомбраваTwitterСитуация с иммигрантами

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