Verde - проект, который наконец соединил Скансте с центром города

"Результаты говорят сами за себя - первые два офисных здания Verde сданы в аренду на 100% арендаторам высшего класса, в свою очередь интерес к следующим двум зданиям, строительство которых мы сейчас начинаем, уже очень высок. На мой взгляд, Риге не хватало бизнес-квартала, который помогает компаниям формировать более четкую идентичность - такое ценностное предложение, которое арендаторы узнают и за которое готовы платить. В свою очередь с точки зрения инвесторов так называемые trophy, или престижные активы, всегда более привлекательны, так как выделяются своей уникальностью, репутацией и способностью сохранять ценность в долгосрочной перспективе. Если все это косвенно помогло вернуть веру в Скансте, я не мог бы быть более удовлетворен", - говорит Андрюс Барштис.