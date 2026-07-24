Verde - проект, который наконец соединил Скансте с центром города
Хотя Скансте уже десятилетиями считается одной из приоритетных территорий развития Риги, ее рост долгое время был неравномерным. Формально Скансте всегда находилась в центре города, однако в восприятии многих рижан она не была полноценной частью центра. Теперь Скансте находится на уникальном перекрестке - между изысканными культурными кварталами Тихого центра, Старой Ригой и самым быстрорастущим бизнес-районом Латвии.
Еще в советское время центр города в этом направлении для многих заканчивался примерно у Музея пожарного дела. Скансте оставалась немного в стороне от привычных пешеходных маршрутов и главных транспортных артерий, сохраняя при этом свое место в исторической индустриальной территории Риги.
Хотя Verde не был первым значимым проектом недвижимости в этом районе, возможно, именно он наконец вернул предпринимателям и рижанам веру в Скансте и по-настоящему соединил ее с остальным городом.
Потенциал Скансте всегда был очевиден. Просторная, незастроенная территория всего в нескольких минутах от центра города будто была создана для того, чтобы стать одним из главных двигателей развития Риги. В Вильнюсе или Таллине территория такого масштаба и расположения считалась бы уникальной возможностью, которая выпадает раз в поколение. В Риге же она долгие годы была занята гаражными кооперативами. В свое время там находился единственный в городе ипподром.
Однако путь развития Скансте не был простым. Хотя еще несколько десятилетий назад в районе была построена значимая спортивная инфраструктура, а в начале двухтысячных годов появилось несколько проектов офисных и жилых зданий, настоящим прорывом это назвать было нельзя. Обширные территории по-прежнему оставались во власти лугов и ветров. Ситуация начала существенно меняться только во второй половине прошлого десятилетия, когда по всей Скансте были заявлены и начаты новые проекты развития, в том числе в доселе почти нетронутой, но географически самой центральной ее южной части.
Было бы преувеличением утверждать, что бизнес-центр Verde стал главным катализатором этих изменений, однако проект, о котором было объявлено в 2018 году и строительство которого началось в 2020 году, несомненно, стал символическими и физическими воротами из Вецриги в Скансте. Это первое, что видят люди, входя в этот район, он определяет характер территории и создает уверенность в том, что Скансте наконец становится таким, каким ему всегда суждено было стать - как в глазах рижан, так и в глазах предприятий, инвесторов и других девелоперов.
Как бизнес-квартал Verde уже давно известен большинству рижан. Это не ориентир мирового масштаба, но неоспоримо один из самых ярких и - в самом прямом смысле - блестящих образцов современной архитектуры в Риге, созданных Андрисом Кронбергсом, Янисом Звейниексом и архитектурным бюро Arhis Arhitekti. Это не "второй Давос", однако здесь ежедневно работают руководители KPMG, Tietoevry, Roche, Decta, Swisscom, Worldline, Also Cloud, Enefit и других международных компаний, а также несколько тысяч их коллег.
Заложенная в названии "зеленая" идея также не является лишь символической. Хотя Verde, конечно, не может сравниться с нетронутым лесом, это один из самых устойчивых проектов развития в Латвии и Балтии. Это подтверждают сертификат BREEAM Excellent, многочисленные латвийские и международные награды, популярные зеленые террасы и зоны отдыха, а также пчелиные ульи на крышах зданий для получения настоящего меда. В свою очередь, архитектурное решение подчеркивает как перекресток транспортных артерий и бизнес-связей, так и преобладающие ветры, поскольку порт и море находятся совсем недалеко от этого места.
Дополнительные инвестиции, которые окупились
Около десяти лет назад инвестиции в рынок офисной недвижимости Риги имели убедительное экономическое обоснование. Данные балтийской компании по консультациям в сфере недвижимости Ober-Haus показывают, что спустя несколько лет после глобального финансового кризиса, около 2014-2015 годов, активность девелоперов в Риге, Вильнюсе и Таллине значительно выросла. Однако именно Рига, хоть и будучи крупнейшей из балтийских столиц, оказалась последней, где существенно выросло предложение современных офисов.
В период с 2016 по 2020 год в Вильнюсе было сдано в эксплуатацию 365 000 квадратных метров новых офисных площадей, в то время как в Риге - лишь около 160 000 квадратных метров. В результате в конце 2020 года фонд современных офисов Вильнюса достиг 890 000 квадратных метров по сравнению с примерно 640 000 квадратных метров в Риге. Стремительный рост офисного рынка в Вильнюсе в последнее десятилетие во многом опирался на приток иностранных инвестиций, однако интенсивная конкуренция одновременно удерживала арендные ставки на умеренном уровне - они были лишь немного выше, чем в Риге.
Учитывая, что около десяти лет назад вакантность современных офисов в Риге составляла всего 6% (по сравнению с 4% в Вильнюсе), а затраты на развитие были немного ниже, рижский офисный рынок казался инвесторам особенно привлекательным. Однако председатель правления Capitalica Asset Management и один из прямых софинансистов проекта Андрюс Барштис подчеркивает, что с первого дня Verde означал для него гораздо больше, чем просто еще один проект развития недвижимости. Он видел в нем возможность пробудить потенциал как офисного рынка Риги, так и самого Скансте.
"С чисто коммерческой точки зрения рижский офисный рынок десять лет назад значительно отставал от Вильнюса и Таллина. Это означало меньшую конкуренцию и ограниченное предложение офисов высочайшего качества нового поколения. Именно это создало предпосылки для уникального проекта, к которому рынок уже был готов", - вспоминает он.
Выбор земельного участка также был закономерным. Он находился на "первой линии" Скансте, фактически становясь естественным продолжением рижского квартала югендстиля и исторического центра на территории, которую город уже давно предназначил для развития. Однако одного лишь хорошего расположения было недостаточно.
"На бумаге у Скансте было все необходимое, включая импульс развития, который ощущался еще до предыдущего кризиса. Однако на практике царили сомнения, будет ли здесь действительно построено что-то новое, качественное и устойчивое, не говоря уже о проекте офисов поистине класса А. Мы считали, что именно это отсутствие уверенности и есть наша самая большая возможность", - говорит Андрюс Барштис, который вложил в проект и личные средства наряду с руководимым им инвестиционным фондом.
Однако лишь отличного расположения не хватило бы, чтобы полностью раскрыть потенциал Скансте. Verde осознанно решил пойти дальше привычного стандарта - создать архитектуру с характером, высококачественный интерьер, устойчивые технологические решения и по-настоящему зеленую рабочую среду. Андрюс Барштис признает, что у него не было интереса развивать еще одно типичное офисное здание - функциональную "коробку", не отличающуюся от десятков других. Его целью было создать проект с характером, эмоциями и смыслом. Как человек, искренне верящий в потенциал Риги и Латвии, он хотел создать не только успешную коммерческую инвестицию, но и проект, отражающий видение Capitalica относительно города, современной рабочей среды и офиса будущего.
Хотя части финансовых инвесторов такой подход изначально мог показаться менее рациональным, Андрюс Барштис был уверен, что эти дополнительные инвестиции окупятся как тактически, так и стратегически. Так и произошло. Проект успешно преодолел потрясения, вызванные пандемией Covid-19, проблемы с цепями поставок из-за войны, а также период инфляции и роста процентных ставок, совпавший с его развитием.
"Результаты говорят сами за себя - первые два офисных здания Verde сданы в аренду на 100% арендаторам высшего класса, в свою очередь интерес к следующим двум зданиям, строительство которых мы сейчас начинаем, уже очень высок. На мой взгляд, Риге не хватало бизнес-квартала, который помогает компаниям формировать более четкую идентичность - такое ценностное предложение, которое арендаторы узнают и за которое готовы платить. В свою очередь с точки зрения инвесторов так называемые trophy, или престижные активы, всегда более привлекательны, так как выделяются своей уникальностью, репутацией и способностью сохранять ценность в долгосрочной перспективе. Если все это косвенно помогло вернуть веру в Скансте, я не мог бы быть более удовлетворен", - говорит Андрюс Барштис.
Грамотно продуманным было и решение привлечь к реализации проекта латвийских архитекторов, строительные компании, профессионалов маркетинга и других местных партнеров. "Хотя латвийская бизнес-среда хорошо знает наше происхождение, широкой общественности Verde во многом кажется местным проектом. Мы хотели поделиться своей уверенностью, увлеченностью и компетенцией вместе с латвийскими профессионалами. К тому же во многих сферах местные знания просто незаменимы", - подчеркивает Андрюс Барштис.
В следующих очередях развития Verde существенная роль отведена и местным финансовым партнерам. Первые два здания финансировались из собственного капитала, средств от эмиссии облигаций и позже - банковского финансирования, а в продолжении проекта Rietumu Banka подключился уже на самом старте процесса развития. Такое раннее участие банка в сегменте коммерческой недвижимости встречается относительно редко и подтверждает уверенность местных финансовых институтов в видении, которое простирается гораздо дальше развития одного земельного участка, считает Андрюс Барштис.
Для Rietumu Banka этот район также особенный. Главный офис банка находится здесь уже более тридцати лет - фактически с момента его основания. Изначально банк работал в здании бывшего детского сада примерно в пяти минутах ходьбы от места, где сегодня располагается Verde. Тогда выбор был прагматичным - после восстановления независимости Латвии в этом районе просто не было офисных зданий. Однако и банк уже тогда видел потенциал развития этой территории. Теперь его домом является специально спроектированный Rietumu Capital Centre, из просторных окон которого открывается вид на Verde. И из Verde также хорошо виден Rietumu Banka.
Решение профинансировать следующие очереди развития Verde Rietumu Banka принял на очень ранней стадии, так как результаты первых офисных зданий были убедительными, а потенциал проекта - очевидным. Не было сомнений, что и впредь будет спрос, новые арендаторы и стабильные показатели денежного потока.
В каком-то смысле Verde стал самоисполняющимся пророчеством - чем больше компаний выбирали это место, тем больше других хотели стать частью среды, где концентрируются предпринимательство, инновации и профессиональное сообщество. Rietumu Banka гордится способностью оценивать каждый проект индивидуально, не полагаясь исключительно на стандартизированные модели кредитного риска. Verde был проектом, полностью соответствовавшим тому, что опытный финансист ищет в долгосрочных инвестициях.
Путь дальнейшего развития
После того как в 2022 и 2023 годах были завершены и полностью сданы в аренду здания Verde A и B, Capitalica продолжает развитие проекта еще двумя офисными зданиями класса А в одном из самых быстрорастущих, но в то же время центральных и престижных районов Риги. Этой весной завершено около 85% строительных работ подземной части здания C, в ближайшее время начнется и строительство здания D.
Авторами новой очереди проекта также является архитектурное бюро Arhis Arhitekti, создававшее первые два здания Verde. Около трети арендуемой площади здания C уже зарезервировано, что подтверждает устойчиво высокий спрос на экологичные и высококачественные офисные помещения в Риге.
В зданиях C и D будет более 3000 квадратных метров садов на крышах, создающих зеленые зоны над городом. Цель проекта - получить сертификат BREEAM Outstanding, одновременно интегрируя энергоэффективные инженерно-технические решения и устойчивое управление ресурсами. Это обеспечит как высокие экологические стандарты, так и долгосрочную ценность для арендаторов и инвесторов. Общая арендуемая площадь обоих зданий достигнет 22 500 квадратных метров.
После завершения всего комплекса в 2028 году бизнес-квартал Verde будет охватывать четыре офисных здания общей площадью 50 000 квадратных метров, объединяя современную архитектуру, устойчивые решения и динамичное сообщество международных компаний. Общие инвестиции в проект Verde достигнут примерно 200 миллионов евро.
Андрюс Барштис уверен, что и следующие очереди развития Verde заслужат не меньший интерес арендаторов. Почти за десять лет плотной работы над развитием Verde он параллельно начал искать и новые, еще более амбициозные проекты. Один из них - недавно анонсированный многофункциональный замысел развития на улице Лиелирбес.
"Интересно, хоть, может, и не удивительно, что рижские водители такси узнают меня чаще, чем их коллеги в Вильнюсе. Возможно, это еще один небольшой признак того, что с Verde мы создали что-то действительно заметное и узнаваемое. За эти годы я очень хорошо узнал Ригу и по-прежнему уверен, что ее потенциал еще далеко не полностью использован. Это подтверждает и наш недавно заявленный проект на улице Лиелирбес - здесь предстоит развитие, которое охватит многие годы, несколько гектаров, десятки тысяч квадратных метров и сотни миллионов евро инвестиций. Я уверен, что и Рига, и Латвия в целом готовы к следующему рывку экономического роста", - говорит Андрюс Барштис.
В общей сложности инвестиции Capitalica в Риге на реализацию проектов Verde и на Лиелирбес достигнут примерно полумиллиарда евро.