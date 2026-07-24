Новые ограничения для иностранных студентов могут стоить Латвии 280 млн евро

По данным исследования аналитического центра LaSER, иностранные студенты ежегодно приносят экономике Латвии около 385 миллионов евро, включая расходы на жилье, питание, транспорт, услуги и налоги. Прямые налоговые поступления оцениваются примерно в 58 миллионов евро. AIEA предупреждает, что сокращение числа иностранных студентов может привести к потере около 43 миллионов евро налоговых доходов, исчезновению примерно 2400 рабочих мест, а университеты могут недополучить около 60 миллионов евро ежегодных доходов от обучения.