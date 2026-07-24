Новые ограничения для иностранных студентов могут стоить Латвии 280 млн евро
Латвийские университеты предупреждают о возможных серьезных последствиях новых правил приема иностранцев. По их оценкам, число зарубежных студентов может сократиться с 12 000 до 3000 человек, а экономика страны потерять до 280 миллионов евро.
Ужесточение правил приема иностранных студентов в латвийские университеты может привести к резкому сокращению числа учащихся из-за рубежа и серьезным экономическим потерям, предупреждает Ассоциация экспорта высшего образования Латвии (AIEA), объединяющая 13 вузов страны.
По оценкам организации, за несколько лет количество иностранных студентов может снизиться примерно с 12 000 до 3000 человек. Это, по мнению представителей вузов, может привести к потерям экономики до 280 миллионов евро.
Причиной возможного оттока студентов называют новые требования Министерства образования и науки Латвии. В частности, предлагается обязать всех поступающих из стран за пределами ЕС, Европейской экономической зоны и Швейцарии сдавать международный SAT-тест и получать минимум 1200 баллов. В AIEA считают такие требования чрезмерными. По мнению представителей университетов, SAT не является универсальным инструментом отбора студентов и может быть недоступен для многих абитуриентов из разных стран.
Также предлагается ужесточить требования к знанию языка обучения, ввести обязательные международные языковые сертификаты и установить минимальный уровень успеваемости.
Вузы поддерживают идею повышения качества образования и усиления контроля за поступающими, однако считают, что новые правила должны быть более гибкими и учитывать международную практику.
По данным исследования аналитического центра LaSER, иностранные студенты ежегодно приносят экономике Латвии около 385 миллионов евро, включая расходы на жилье, питание, транспорт, услуги и налоги. Прямые налоговые поступления оцениваются примерно в 58 миллионов евро. AIEA предупреждает, что сокращение числа иностранных студентов может привести к потере около 43 миллионов евро налоговых доходов, исчезновению примерно 2400 рабочих мест, а университеты могут недополучить около 60 миллионов евро ежегодных доходов от обучения.
Ассоциация призывает пересмотреть проект новых правил и согласовать изменения с университетами, работодателями и другими организациями. Министерство образования и науки, напротив, считает, что новые требования помогут повысить уровень подготовки иностранных студентов и снизить риски, связанные с миграцией и безопасностью.