В ходе реставрации здания музея "Арсенал" в Риге сделаны удивительные находки

Одновременно с реконструкцией внутренних помещений музея продолжается благоустройство улицы Торня. Работы ведутся на участке от улицы Екаба до улицы Арсенала, за исключением перекрестка с улицей Ноликтавас. Здесь будет поднят уровень проезжей части, а покрытие выполнят из гранитной брусчатки, что сделает передвижение людей с ограниченной мобильностью более удобным. Кроме того, строится современная система отвода дождевой воды, которая должна предотвратить проникновение грунтовых вод в подвальные помещения музея и защитить историческое здание, а также будущие хранилища произведений искусства от сырости.