В ходе реставрации здания музея "Арсенал" в Риге сделаны удивительные находки
В ходе реконструкции и реставрации здания художественного музея "Арсенал" на улице Торня, 1, в Риге археологи обнаружили богатый комплекс находок, позволяющий существенно расширить представления об истории этого квартала и самого города.
Как отмечает заказчик проекта - Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ), главную ценность представляет не столько отдельные артефакты, сколько информация о целом археологическом комплексе, развитии территории вокруг "Арсенала", историческом рельефе и застройке с эпохи Средневековья до XIX века.
Одновременно с реконструкцией внутренних помещений музея продолжается благоустройство улицы Торня. Работы ведутся на участке от улицы Екаба до улицы Арсенала, за исключением перекрестка с улицей Ноликтавас. Здесь будет поднят уровень проезжей части, а покрытие выполнят из гранитной брусчатки, что сделает передвижение людей с ограниченной мобильностью более удобным. Кроме того, строится современная система отвода дождевой воды, которая должна предотвратить проникновение грунтовых вод в подвальные помещения музея и защитить историческое здание, а также будущие хранилища произведений искусства от сырости.
Во время строительных работ под руководством археолога, доктора исторических наук Артура Томсонса ведется постоянный археологический надзор, который продлится до завершения реконструкции улицы Торня в сентябре этого года. Особую ценность представляет бывший средневековый городской оборонительный ров, который после засыпки сохранил уникальные условия для сохранности органических материалов. Благодаря влажной среде здесь уцелели изделия из кожи, дерева и ткани, что позволяет гораздо точнее восстановить повседневную жизнь рижан XVI-XVIII веков.
Обнаруженные находки отражают переходный период от позднего Средневековья к Новому времени и подтверждают статус Риги как крупного международного торгового города. Археологи нашли множество предметов XVI-XVIII веков, привезенных из разных уголков мира, что свидетельствует о многонациональном составе населения города. Среди находок - фрагменты керамической и каменной посуды, белоглиняные курительные трубки, монеты, пуговицы, пряжки, ножи, столовые приборы, декоративная мебельная и книжная фурнитура, большое количество хорошо сохранившейся кожаной обуви и ее деталей.
Также обнаружены предметы военного назначения - мушкетные, пистолетные и артиллерийские пули, элементы снаряжения кавалеристов и другие артефакты, связанные с гарнизоном Риги времен шведского владычества. Особый интерес представляют редкие фрагменты железных пластин доспехов с остатками кожаных ремней и пряжек, которые крайне редко встречаются среди археологических находок в Латвии. Еще одной важной находкой стала подковообразная фибула с загнутыми концами - она считается свидетельством присутствия в средневековой Риге жителей латышского происхождения.
По словам Артура Томсонса, эти находки помогают лучше понять этническое разнообразие средневековой Риги и роль местного населения в развитии города, а также дают новый материал для изучения культурной среды города и опровергают современные тенденциозные псевдоисторические версии о прошлом Латвии. При этом самым важным результатом исследований археолог считает именно комплексную информацию, которую дают культурный слой, древние строительные конструкции, рельеф и найденные предметы. После научной обработки вся коллекция будет передана в Музей истории Риги и мореходства.
Помимо археологических находок получен большой объем биоархеологического материала, который станет ценным объектом исследований для химиков и биологов. Подробный научный отчет о раскопках и их результатах планируется опубликовать осенью.
В самом здании музея "Арсенал" продолжаются масштабные строительные работы: реконструируются внутренние помещения, реставрируются лестницы, создаются тепловой узел и шахта лифта, ведется устройство новой кровли, а также монтаж сложных инженерных систем - вентиляции, отопления, климат-контроля и автоматической системы распыления водяного тумана. Эти решения позволят обеспечить необходимый для хранения произведений искусства микроклимат. Кроме того, в вестибюле первого этажа строится новый подиум для удобства посетителей музея.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что эксперты поддержали восстановление исторической брусчатки в Старой Риге.