Временные платформы LDz подорожали на 70%: говорят, из-за проблем с древесиной

Причины задержки и удорожания объяснил директор по технической эксплуатации LDz Эгил Фелдманис. "На проект повлияли объемы древесины, которой потребовалось довольно много, а также сроки ее поставки. Когда в прошлом году мы составляли график, все выглядело хорошо, но Рижская станция заняла гораздо больше времени, чем ожидалось. Мы рассчитывали расходы на среднюю платформу, но одна платформа в Риге потребовала столько же времени, сколько три платформы, например, в Торнякалнсе. Из-за этого сроки сдвинулись. Затем наступила зима, и часть работ пришлось перенести. Все делалось в спешке", - пояснил представитель LDz.