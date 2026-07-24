Временные платформы LDz подорожали на 70%: говорят, из-за проблем с древесиной
Проект деревянных платформ на латвийских станциях, который должны были завершить еще в прошлом году, задержится минимум на полтора года и обойдётся почти на 70% дороже — вместо 1 млн евро уже 1,7 млн.
Удобнее, но значительно дороже - строительство временных деревянных железнодорожных платформ в Латвии не только затягивается, но и может обойтись примерно на 70% дороже первоначальных расчетов. Об этом Латвийскому радио сообщили в компании Latvijas dzelzceļš (LDz), которая до конца прошлого года планировала построить платформы на 16 станциях. На большинстве из них работы завершены, однако реализация всего проекта задержится как минимум на полтора года. При этом Министерство сообщения, судя по всему, не видит необходимости вмешиваться в ситуацию, сообщает Lsm.lv.
По данным LDz, деревянные платформы, рассчитанные на эксплуатацию в течение нескольких лет, уже построены на 14 станциях. Теперь пассажирам удобнее садиться в поезда и выходить из них в Торнякалнсе, Засулауксе, на станциях "Депо" и "Вагону паркс", в Яняварты, Даугмале, Дарзини, Саласпилсе, Саулкалне, Кайбале, Кудре, Цене и Валмиере.
"В Риге деревянные платформы уже сделали. Там, где они есть, садиться и выходить стало удобнее. Тут и говорить нечего," - считает пенсионерка Зинаида из Лиелварде. Не видит проблем с платформами на Центральном вокзале Риги и одна из пассажирок с детьми. В Румбуле новой платформой пассажиры смогут пользоваться в ближайшие недели, обещает LDz.
Проект начался в июле прошлого года. Тогда в список входила и станция Инчупе, расположенная далеко от жилых домов и неудобная для пассажиров, однако этой весной было решено отказаться от строительства там платформы. Вместо этого ее, возможно, возведут в следующем году на новом месте - ближе к станции Пабажи.
Изначально все 16 платформ планировалось построить до конца прошлого года, а стоимость проекта оценивалась примерно в 1 млн евро, которые LDz намеревалась выделить из собственного бюджета. Теперь, спустя год, расходы без учета Инчупе выросли еще на 600 тыс. евро. Если учитывать и строительство новой временной платформы у Белой дюны, общая стоимость проекта может достичь 1,7 млн евро - примерно на 70% больше первоначальной оценки.
Причины задержки и удорожания объяснил директор по технической эксплуатации LDz Эгил Фелдманис. "На проект повлияли объемы древесины, которой потребовалось довольно много, а также сроки ее поставки. Когда в прошлом году мы составляли график, все выглядело хорошо, но Рижская станция заняла гораздо больше времени, чем ожидалось. Мы рассчитывали расходы на среднюю платформу, но одна платформа в Риге потребовала столько же времени, сколько три платформы, например, в Торнякалнсе. Из-за этого сроки сдвинулись. Затем наступила зима, и часть работ пришлось перенести. Все делалось в спешке", - пояснил представитель LDz.