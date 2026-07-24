Даже 95 евро в месяц! Какое жилье предлагают в центре Риги по самым низким ценам
Снять квартиру в центре Риги многим кажется дорогим удовольствием, однако на порталах объявлений можно найти и вполне бюджетные варианты - арендная плата начинается с 95 евро в месяц.
Этот обзор составлен на основе информации, доступной на популярнейшем латвийском портале объявлений Ss.com в середине июля 2026 года. Нас интересовали только настоящие, отдельные квартиры, где можно жить без помех со стороны сожителей или хозяев. Комнаты в совместных квартирах для студентов или места в общежитиях и хостелах для рабочих не рассматривались. Локация - центр Риги или в пешей доступности от него на правом берегу Даугавы.
Самую дешевую квартиру мы нашли в Чиекуркалнсе за 95 евро в месяц. Самые дорогие из рассмотренных нами апартаментов можно снять за 190 евро. Стоит учитывать, что к указанной стоимости аренды нужно прибавить коммунальные платежи.
Есть варианты, где придется мириться с ограниченными удобствами - например, туалетом на лестничной клетке, который, возможно, придется делить с соседями. Однако у этих квартир есть другие плюсы - идеальное расположение и экономичная цена.
Предложения очень разные: некоторые квартиры находятся в весьма плачевном состоянии, другие же за эту цену удивляют вполне приличным видом и могли бы стать хорошим бюджетным вариантом.
95 евро - квартира с печным отоплением и общим туалетом в Чиекуркалнсе
Самая дешевая найденная нами квартира находится в пешей доступности от центра, в Чиекуркалнсе.
Она сдается со "всеми мебелью, бытовой техникой, бойлером, горячей водой и местом для душа", пишет арендодатель. На фотографиях, правда, мебели показано не так много - лишь столик и стоящая на поддонах часть очень поношенного дивана.
Квартира выглядит скромно, но пол кажется чистым и в хорошем состоянии, нужно только покрасить. Стены тоже требуют обновления. Туалета в квартире нет, его придется делить с соседями, однако удобства современные, а не туалет сухого типа, обещает арендодатель.
В квартире - печное отопление. По словам хозяина, она очень теплая, так что много дров, скорее всего, не потребуется. Бонус - идеальное расположение и доступность для долгосрочной аренды. Коммунальные платежи круглый год составляют 95 евро (электричество не включено). Заселиться можно сразу - приходи и живи.
135 евро - трехкомнатная квартира с мебелью и местом для душа в Чиекуркалнсе
Если разглядеть потенциал, эта просторная трехкомнатная квартира площадью 70 квадратных метров может стать настоящей находкой: аренда 135 евро + коммунальные платежи 165 евро (одинаковый платеж круглый год, но без учета электричества).
Cдается на долгий срок и доступна сразу. В жилье много вещей, и первым делом требуется прибраться и как следует все вымыть, однако тогда цена, вероятно, была бы выше. В квартире есть мебель, бытовая техника, бойлер и горячая вода. В качестве бонуса указано место для душа.
150 евро - квартира неподалеку от VEF; бонус - отзывчивые арендодатели
Квартира площадью 30 квадратных метров на улице Ропажу предназначена для социально незащищенных жителей. Арендодатель предлагает помощь в получении статуса малообеспеченного лица и оформлении документов.
Судя по фотографиям, однокомнатная квартирка площадью 30 квадратных метров с кухней, холодильником и стиральной машиной чистая и аккуратная, и в кризисный момент это точно не худший вариант для рассмотрения.
170 евро - квартира с минималистичным дизайном в Гризинькалнсе
Однокомнатная квартира с белыми стенами и белым полом на улице Лиенес предназначена для действительно аскетично настроенных арендаторов - она сдается без мебели, в жилье нет душа, а справлять нужду придется ходить на лестничную клетку. Дополнительно нужно платить за коммунальные услуги - около 35 евро с человека.
Также требуется внушительный залог - в размере двух месяцев аренды. Хозяин указывает, что маленькая квартирка подходит для одного человека или пары.
В качестве бонусов упоминаются удобное расположение, находящиеся поблизости магазины и общественный транспорт.
185 евро - квартира в зеленом районе неподалеку от Spīķeri
Эта квартира площадью 26 квадратных метров в зеленом районе на улице Краславая выглядит действительно приличным вариантом, если вы хотите за экономичную цену жить в шаговой доступности от Старой Риги и готовы смириться с тем, что душевая кабина находится на кухне, прямо рядом с раковиной.
Арендодатель указывает, что разрешены приличные и хорошо воспитанные домашние животные. И что позволено вешать на стены картины, фоторамки или полки.
Рядом Даугава с местом для купания, машину у дома можно ставить бесплатно, неподалеку находится благоустроенная променада Spīķeri - у этой квартиры действительно много бонусов.
190 евро - квартира на улице Пернавас с печным отоплением и всем необходимым для жизни
Квартира в красивом районе Гризинькалнс неподалеку от парка 1905 года, с печным отоплением и всем необходимым для жизни доступна для долгосрочной аренды. Есть и другие бонусы - низкие коммунальные платежи и возможность припарковать авто. Внутри квартира, правда, не так красива, и многое хотелось бы первым делом отмыть. Залог просят за первый и последний месяц.