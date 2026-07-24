Даже 95 евро в месяц! Какое жилье предлагают в центре Риги по самым низким ценам

Этот обзор составлен на основе информации, доступной на популярнейшем латвийском портале объявлений Ss.com в середине июля 2026 года. Нас интересовали только настоящие, отдельные квартиры, где можно жить без помех со стороны сожителей или хозяев. Комнаты в совместных квартирах для студентов или места в общежитиях и хостелах для рабочих не рассматривались. Локация - центр Риги или в пешей доступности от него на правом берегу Даугавы.