ФОТО: двое людей в масках подожгли склад помощи Украине в Риге - СГБ не исключает российский след

Учитывая диверсии, которые Россия в последние годы организовывала в Латвии и других странах НАТО и Европейского союза, нельзя полностью исключить версию о том, что пожар мог быть устроен в интересах России, отмечает СГБ. Организации, оказывающие помощь Украине, уже долгое время входят в число приоритетных целей российских спецслужб в Европе.