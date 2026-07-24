Пожар на складе благотворительной организации Tavi draugi
Пожар на складе благотворительной организации Tavi draugi в Риге мог быть устроен в интересах России. Камеры видеонаблюдения зафиксировали двух людей ...
ФОТО: двое людей в масках подожгли склад помощи Украине в Риге - СГБ не исключает российский след
Пожар на складе благотворительной организации Tavi draugi в Риге мог быть устроен в интересах России. Камеры видеонаблюдения зафиксировали двух людей в масках, которые перелезли через забор, разбили окно и бросили внутрь горящий предмет.
Служба государственной безопасности Латвии сообщила агентству LETA, что в пределах своей компетенции помогает Государственной полиции расследовать пожар, произошедший в ночь на 19 июля в центральном здании и на складе организации на улице Лапеню в Риге.
Учитывая диверсии, которые Россия в последние годы организовывала в Латвии и других странах НАТО и Европейского союза, нельзя полностью исключить версию о том, что пожар мог быть устроен в интересах России, отмечает СГБ. Организации, оказывающие помощь Украине, уже долгое время входят в число приоритетных целей российских спецслужб в Европе.
Пожар произошел на огороженной территории в районе Скансте. Самое большое здание там - склад организации, окрашенный в цвета украинского флага. Часть периметра окружена неухоженной зеленой зоной с деревьями и высокой травой.
Руководитель организации Улвис Новикс сообщил журналистам, что записи камер видеонаблюдения зафиксировали двух человек с закрытыми лицами, которые перелезли через забор. Затем злоумышленники подбежали к одному из окон, разбили его и бросили внутрь горящий предмет.
Все произошло за несколько минут. Во время нападения сработала сигнализация, и вскоре на место прибыла охрана, однако поджигатели уже успели скрыться.
"Они едва успели унести ноги. Как только они убежали, сразу приехали сотрудники охраны. После этого вызвали пожарных", - рассказал Новикс.
В момент пожара в здании не было ни сотрудников организации, ни посетителей.
Отвечая на вопрос о возможных мотивах нападения, Новикс сообщил, что ранее организация не получала угроз. При этом в социальных сетях регулярно появлялись враждебные комментарии в адрес Tavi draugi.
"Вы видите, чем мы здесь занимаемся, поэтому мотивы могут быть самыми разными. Пока нет никаких подтверждений, я не буду публично высказывать предположения", - сказал Новикс.
Хотя пожар произошел почти неделю назад, организация сообщила о нем СМИ только накануне. По словам Новикса, сохранять молчание рекомендовала полиция.
Точный размер ущерба пока установить невозможно, поскольку ситуация меняется каждый день, а часть документации также пострадала. По предварительной оценке, убытки приближаются к 100 000 евро.
В огне сгорели пожертвованная компьютерная техника, одежда, продукты питания и другая помощь, предназначавшаяся украинским военнослужащим. Кроме того, повреждено имущество самой организации.
Площадь, охваченная огнем, составила 250 квадратных метров, однако повреждения получила вся арендуемая организацией постройка площадью около 1000 квадратных метров.
Tavi draugi продолжит работу, хотя пожар серьезно ограничил возможности организации. Сейчас ищутся временные решения, которые позволят принимать пожертвования и передавать их жителям Латвии и Украине.
"Для нас это сильный удар, который очень серьезно повлиял на нашу работу. Однако он никак не остановит то, что мы начали", - подчеркнул Новикс.
Несмотря на произошедшее, организация продолжает помогать жителям Латвии и Украины. Она принимает и сортирует пожертвования, отправляет помощь украинским мирным жителям и армии, трижды в неделю выдает продуктовые наборы малообеспеченным украинцам и оказавшимся в трудной ситуации жителям Латвии.
Продолжается и работа транспортного отдела, который бесплатно доставляет в Украину пожертвованные автомобили и машины, конфискованные у нетрезвых водителей. Организация также проводит мастерские по плетению маскировочных сетей по всей Латвии, реализует проекты по восстановлению гражданской инфраструктуры в Черниговской области и занимается другими благотворительными инициативами.
Продолжают работу благотворительный магазин Tavi draugi на улице Гертрудес, 32, и концептуальный магазин Spogulis на улице Гертрудес, 23. Пожертвования также можно оставлять в специальном контейнере возле склада на улице Лапеню, 23.
Сейчас организации необходима финансовая помощь для ликвидации последствий пожара и продолжения работы. Пожертвования можно перечислить на банковский счет LV21HABA0551046111790 или сделать по телефону Tavi draugi 90006865. Стоимость звонка составляет 4,27 евро.
Также принимаются вещи, необходимые для ликвидации последствий пожара, и регулярные материальные пожертвования. Актуальная информация публикуется в информационных каналах организации и будет постоянно обновляться.
Со следующей недели Tavi draugi планирует привлекать добровольцев. Помочь можно будет только после предварительной регистрации. Анкету для добровольцев опубликуют в каналах организации.
Как сообщалось ранее, вызов на улицу Лапеню поступил пожарным в ночь на 19 июля после 3:00. На месте выяснилось, что горит одноэтажное здание ангарного типа. Площадь пожара составила 250 квадратных метров. В тушении участвовали 13 спасателей и четыре автоцистерны. Работы продолжались около трех часов.
Государственная полиция начала уголовный процесс и выясняет обстоятельства произошедшего. В интересах расследования более подробная информация пока не разглашается.
Организация Tavi draugi оказывает гуманитарную помощь жителям Украины как в Латвии, так и в самой Украине. Она организует и координирует участие добровольцев, общественных организаций и предприятий в оказании поддержки.
До начала полномасштабной войны Tavi draugi помогала семьям, оказавшимся в трудной ситуации в Латвии. С первого дня войны главным направлением ее работы стала помощь Украине. Организация в том числе оказывала поддержку украинским беженцам на латвийско-российских пограничных пунктах.
Благодаря пожертвованиям частных лиц и предприятий с начала войны организация доставила в Украину гуманитарную помощь на сумму свыше 12 миллионов евро.