"Человек Европы в Латвии" Сармите Цируле получила приговор в ДНР за работу медиком на фронте Украины
Верховный суд самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) заочно вынес приговор гражданке Латвии Сармите Цируле. Ее признали виновной в участии в вооруженном конфликте на стороне Украины и назначили наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии общего режима.
По версии суда ДНР, в сентябре 2022 года Цируле прибыла в Украину и вступила в состав 49-го отдельного стрелкового батальона "Карпатская сечь" Вооруженных сил Украины. Там она прошла подготовку и, имея опыт работы медсестрой, выполняла обязанности военного медика в районе Славянска и Красного Лимана.
Российская сторона утверждает, что Цируле участвовала в боевых действиях и получила за свою деятельность вознаграждение. В отношении нее объявлен международный розыск, а судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре России.
При этом в Латвии деятельность Сармите Цируле оценивается иначе. В 2023 году она получила звание "Европейский человек года в Латвии" за помощь украинским военным и раненым на фронте. Награду ей присудили по итогам общественного голосования. Организаторы отметили ее самоотверженность, готовность рисковать собственной жизнью и работу в условиях боевых действий. Участники голосования называли ее "самой храброй женщиной Латвии с ясным умом и горячим сердцем".
Во время вручения диплома в Сейме Цируле рассказала, что работа военного медика в Украине бывает крайне тяжелой, но благодарность людей помогает ей продолжать.
"Работа на фронте временами невероятно сложная, но благодарность людей помогает держаться", - сказала она.
Также Сармите Цируле в 2023 году была удостоена латвийского ордена Виестура и ордена от Министерства обороны Украины за героическую работу боевым медиком на передовой в Украине, где она получила серьезное ранение.
В интервью латвийским СМИ Цируле также неоднократно говорила о необходимости подготовки общества к возможным кризисам. По ее словам, Латвия должна уделять больше внимания гражданской обороне и обучению населения базовым навыкам помощи. "Меня очень беспокоит то, что происходит в Латвии. Мы находимся рядом с Россией и Беларусью, мы - внешняя граница НАТО", - говорит Цируле.