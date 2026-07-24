"Человек Европы в Латвии" Сармите Цируле получила приговор в ДНР за работу медиком на фронте Украины

При этом в Латвии деятельность Сармите Цируле оценивается иначе. В 2023 году она получила звание "Европейский человек года в Латвии" за помощь украинским военным и раненым на фронте. Награду ей присудили по итогам общественного голосования. Организаторы отметили ее самоотверженность, готовность рисковать собственной жизнью и работу в условиях боевых действий. Участники голосования называли ее "самой храброй женщиной Латвии с ясным умом и горячим сердцем".